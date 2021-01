Leipzigs traurigstes Silvester

Leipzig

Eigentlich müsste jetzt in einem ausverkauften Gewandhaus Beethovens neunte Sinfonie gespielt werden. Und auf einem vollen Marktplatz würden die Bilder davon auf einer Großbildleinwand zu sehen sein – mit Glühwein, Bratwurst und Kräppelchen für eine heimelige Atmosphäre. Doch in diesem Jahr ist davon in der City nichts zu sehen; auch die Straßen und Flaniermeilen sind wie ausgestorben: Das Coronavirus hat die Stadt fest im Griff. Die Leipziger feiern zu Hause, meist nur im engsten Kreis.

Gespenstisches Szenario

„Was wollen die wohl hier?“, muss der Polizist denken, als wir LVZ-Reporter in der Silvesternacht kurz nach 22 Uhr über den verwaisten Augustusplatz schleichen. Der Beamte lehnt an seinem Mannschaftswagen, den er an der Einfahrt vom Georgiring geparkt hat. Dort ist die Situation gespenstisch: Gewandhaus und Oper sind angestrahlt, als ob dort jeden Augenblick Hunderte Besucher auf den Platz strömen würden. Auch der Uni-Riese reckt sich im schönsten Lichterschein in die Höhe. Aber außer den Polizisten und uns ist kein Mensch auf dem riesigen Platz zu sehen, nur ab und zu quält sich eine spärlich besetzte Straßenbahn vorbei. Warum werden die Gebäude so fantastisch angestrahlt, wenn das so gut wie niemand sieht, fragt man sich? Vielleicht waren sich die im Rathaus auch nicht ganz so sicher, ob die Leipziger die strengen Corona-Auflagen befolgen. Doch der Platz ist tatsächlich tot – so wie der größte Teile der Innenstadt. „Einen guten Rusch“, ruft der Polizist zu uns herüber. Seine Augen blicken schläfrig. „Hier passiert heute nichts mehr“, scheint er zu denken.

Leere Straße

Abgeriegelt: Auf dem Augustusplatz darf niemand feiern. Quelle: Christian Modla

Auf der Fahrt von Augustusplatz zum Lindenauer Markt passieren wir die innere Jahnallee. Nicht einmal dort, wo sonst immer das Leben pulsiert, ist eine Menschenseele zu sehen. Auch ringsum macht alles einen gespenstischen Eindruck: Wo sich normalerweise Autos in Richtung Innenstadt stauen, sind nur ganz vereinzelt Fahrzeuge unterwegs. Auf den Fußwegen an Leipzigs Flaniermeilen, auf denen normalerweise Scharen junger Leute das Nachleben genießen, sind nur vereinzelt Spaziergänger unterwegs.

Staunende Radfahrer

In Lindenau ist zwar Böllerlärm zu hören und ab und zu steigt eine vereinzelte Rakete in den nachtschwarzen Himmel. Doch auf dem Lindenauer Markt, dem Herzstück des Stadtteils, sind jetzt gegen 23 Uhr nicht einmal Leute mit Bierflaschen in der Hand zu sehen. Nur ein einzelner Obdachloser macht sich an der LVB-Haltestelle zu schaffen, dick eingehüllt in mehrere Mäntel und mit einem kleine Wagen, auf dem seine Habseligkeiten verstaut sind. Offenbar wartet er auf die letzte Straßenbahn, die um 23.45 Uhr am Hauptbahnhof startet.

Ordnungshüter sorgen auch am Lindenauer Markt dafür, dass dort niemand böllert und feiert. Quelle: Christian Modla

Doch so unbeobachtet wie der Mann glaubt, ist er nicht. Nur etwa 20 Meter entfernt sind zwei Polizeiautos und ein Fahrzeug der städtischen Polizeibehörde geparkt und die Ordnungshüter verfolgen genau, was der Mann so anstellt. Sie haben auch mehrere einzelne Fahrradfahrer im Blick, die immer wieder um das Areal kreisen. Es sind junge Männer, die mit ungläubigem Staunen die fast menschenleere Szenerie aufsaugen. Nur aus einer Kneipe dringt ein rötlicher Lichtschein. Ob da heimlich der Wirt mit seiner Familie anstößt – oder er nur allein den Ärger über das verlorene Silvester-Geschäft herunter spült? Die Ordnungshüter machen ihm keinen Stress. Auch sie wissen: Leipzigs Gastronomen leiden in dieser Nacht am meisten.

Kontrollierende Polizisten

Am Connewitzer Kreuz rüstet sich zeitgleich die Polizei für eine Straßenschlacht mit der autonomen Szene. Die hat angekündigt, „ Autos, Mülltonnen und Weihnachtsbäume“ zu entzünden – allerdings schon vor zwei Wochen und seitdem nicht mehr. Die Polizisten bauen an der Einmündung Wolfgang-Heinze-Straße einen hohen Lichtmast auf, mit dem sich das Kreuz noch besser ausleuchten lässt. Und in den Straßenzügen ringsum rücken Kolonnen voll besetzter Mannschaftswagen an – Helme, Schilde, Sicherheitswesten und Schlagstöcke sind zu sehen. In den umliegenden Straße werden immer wieder Böller gezündet. Dann donnert es jedes Mal über den Platz, als würde ein Haus weggesprengt.

Gute Miene beim angespannten Spiel: Polizisten in Leuchtwesten bitten Passanten, das Connewitzer Kreuz zu verlassen. Quelle: Christian Modla

Auf dem Kreuz sind Beamte mit gelben Leuchtwesten im Einsatz. Jeder Passant, der sich dort länger aufhält, wird angesprochen und zum Weitergehen aufgefordert. Auch uns haben die Beamten sofort im Blick und eine Fünfergruppe steuert auf uns. Wer wir sind und was wir wollen, fragen sie. Als sie unsere Presseausweise kontrolliert haben, weicht die Anspannung. Ob es Konfrontationen geben wird, fragen wir. „Das wissen wir erst kurz nach Mitternacht“, heißt es. „Bis Viertel nach Zwölf entscheidet sich, wie das hier ausgeht.“

Die LVB haben schon mal für das Schlimmste vorgesorgt: Ihre teuren Fahrgastanzeigen sind mit Sperrholzplatten gesichert. Und an den Haltestellen sind alle Scheiben ausgebaut.

Showdown in der Wolfgang-Heinze-Straße

Dann ist endlich Mitternacht und mit einem Schlag erwacht ganz Connewitz. Das gesamte Kreuz wird schlagartig vom Licht Dutzender Raketen erhellt und es steigen immer noch mehr in den Himmel. Aus der Wolfgang Heinze Straße kommen die Kanonenschläge der Böller immer näher – kracht es jetzt auch zwischen der Szene und den Polizisten?

Doch die Feiernden scheinen genau zu wissen, wo die Grenze der Böller-Verbotszone verläuft: Kurz davor machen sie halt und nur ab und zu fliegt ein Böller einige Zentimeter über die Grenze in Richtung der Polizisten.

Dort sind inzwischen schwarz uniformierte Beamte in Stellung gegangen. Sie haben Sturmhauben über ihren Köpfen, so dass man ihre Gesichter nicht erkennen kann. Die Polizisten mit Helmen und Schilden stehen noch in den Seitenstraßen. Doch das Signal ist auch so deutlich: Keinen Schritt näher.

Konfrontation in der Wolfgang-Heinze-Straße: Connewitzer zünden unmittelbar an der Grenze der Böller-Verbotszone Quelle: Christian Modla

Hinter dieser Absperrung treffen inzwischen immer mehr Nachrichten ein, dass es nicht überall so glimpflich abgeht wie hier. In der Torgauer Straße haben Unbekannte mehrere Mercedes-Jeeps der Bundeswehr angezündet, bestätigt eine Polizeisprecherin. Und Passanten berichten, dass in der Eisenbahnstraße über hundert Menschen Feuer entzündet hätten. Als die Polizei dort mit einem Großaufgebot erscheint, ist der Spuk allerdings vorbei.

Kurz nach 2 Uhr setzt ein Nieselregen in Leipzig ein. Es scheint, als ob auch der Himmel über diesen traurigen Jahreswechsel weinen muss.

Von Andreas Tappert