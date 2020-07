Leipzig

Weniger Wege- und Freizeitunfälle, aber mehr Schwererkrankte kamen während der Kontaktbeschränkungen durch Corona zur Notaufnahme. Insgesamt gab es einen deutlichen Rückgang der Patientenzahlen, sagt der Leiter der Zentralen Notaufnahme des Leipziger Uniklinikums (UKL), Prof. Dr. André Gries (54).

Was waren während des Corona-Lockdowns die größten Veränderungen in der Zentralen Notaufnahme des UKL? Hatten Sie mehr Zeit zum Kaffeetrinken, weil die Patienten ausblieben?

Anzeige

Nein, auf keinen Fall. Grundsätzlich kam es in der Zentralen Notaufnahme des Leipziger Uniklinikums mit dem Auftreten der ersten Covid-19-Infektionen im Leipziger Stadtgebiet zwar zu einer deutlichen Reduktion der Patientenzahlen gegenüber 2019. Der Rückgang betrug während des Shutdowns zeitweise bis zu 32 Prozent. Aber dafür war der Aufwand deutlich größer.

Weitere LVZ+ Artikel

Warum?

Weil wir immer mit abklären mussten, ob der Patient, der mit einem ganz anderen medizinischen Problem, beispielsweise mit Verdacht auf Schlaganfall oder nach einem Verkehrsunfall, gebracht wurde, auch mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert war. Das führte zu einem deutlich höheren Aufwand. Und viele, die zu uns kamen während des Lockdowns oder die mit dem Rettungsdienst gebracht wurden, mussten auf die Intensivstation. Nicht wegen Covid-19, sondern wegen anderer Erkrankungen, teilweise auch schon in fortgeschrittenem Stadium. Das waren mehr wirklich komplexe Fälle als sonst.

Es kamen weniger fußläufige Patienten

Und bei welchen Fällen hatten Sie die meisten Rückgänge in der Notaufnahme?

Den deutlichsten Rückgang der Patientenzahlen hatten wir bei den sogenannten Selbstzuweisern, den fußläufigen Patienten. Wir haben im Durchschnitt ungefähr 100 Patienten am Tag, die Hälfte wird mit dem bodengebundenen Rettungs- und Notarztdienst oder per Hubschrauber gebracht, die andere Hälfte kommt zu Fuß. Sie haben entweder eine Überweisung vom Hausarzt oder kommen auf eigene Initiative. Auch sie haben mitunter gravierende Gesundheitsprobleme. Allein von dieser Gruppe kamen bis zu 30 Prozent weniger. Wenn man genauer hinschaut, gab es vor allem deutlich weniger traumatologische, also verunfallte, Patienten. Möglicherweise hatten manche auch Angst vor Ansteckung, oder die Hausärzte haben weniger zur Abklärung überwiesen.

Aus Angst vor Ansteckung nicht in die Notaufnahme

Wie erklären Sie das?

Hundertprozentig wissen wir das nicht. Aber wir erklären das damit, dass viele im Homeoffice waren und gar nicht mehr zur Arbeit gefahren sind. Da gibt es automatisch weniger Wegeunfälle mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder dass jemand umknickt. Ebenso ist es mit den Freizeitunfällen. Durch die Kontaktbeschränkungen hat man sich nicht mehr zum Fußballspielen getroffen. Auch andere Freizeitaktivitäten fanden nicht statt, und demzufolge gab es auch keine derartigen Verletzungen. Aber dafür gab es viele zusätzliche Fälle zur Abklärung in der Corona-Ambulanz, die am UKL eingerichtet wurde und auch heute noch betrieben wird.

Nach Ischgl stieg der Wunsch nach Abklärung

Hat dies das eine Drittel der Rückgänge in der Zentralen Notaufnahme ausgeglichen?

Das kann ich nicht genau sagen. Aber gerade als das mit Ischgl aufkam, hatten viele Leute einen Abklärungswunsch und kamen verstärkt in die Corona-Ambulanz. Das waren zum Teil über 100 Personen am Tag. Viele hatten auch erheblichen Informationsbedarf. Die Kollegen haben Abstriche gemacht, die allermeisten Patienten konnten wieder nach Hause und waren keine Notfälle.

Wenn jemand Schwindel hat, kann es auch ein Schlaganfall sein

Sind denn auch viele Patienten weggeblieben, die sonst die Notaufnahmen verstopfen, weil gerade kein Facharzttermin frei war oder der Fingernagel abgebrochen ist?

Diese Patienten gibt es, aber das darf man nicht überbewerten. Manche haben tatsächlich einen eingewachsenen Fußnagel. Aber es sind nicht so viele, wie man manchmal glaubt. Das Leiden ist subjektiv. Und wenn diese Patienten beim Hausarzt oder Facharzt abgewiesen werden, kommen sie zu uns. Viele brauchen die diagnostischen Möglichkeiten des Krankenhauses. Wenn einer Brustschmerzen hat, braucht er wirklich ein EKG und eine Laborbestimmung, um einen Herzinfarkt auszuschließen. Und wenn jemand Schwindel hat, kann es auch ein Schlaganfall sein. Diese Patienten sind dann bei uns an der richtigen Adresse. Es gibt natürlich auch diejenigen, die uns aufsuchen, weil wir 24 Stunden am Tag geöffnet haben. Das ist aber nicht unser Hauptproblem. Und in der Corona-Phase waren das natürlich deutlich weniger. Außerdem ist es so, dass Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, die hier zu Besuch sind, arbeiten oder studieren, es gewohnt sind, ins Krankenhaus zu gehen, weil es in ihren Ländern oftmals gar nicht so ein Hausarztsystem gibt wie bei uns. Dort geht man bei medizinischen Problemen in der Regel gleich in die Klinik.

Wir sind gespannt, was die Urlaubszeit bringt

Wie sieht es denn jetzt aus in der Notaufnahme des UKL, ist alles wieder voll?

Ja, jetzt haben wir wieder so im Schnitt 100 Patienten täglich, am vergangenen Donnerstag waren es sogar mehr. Es gibt weiterhin die Corona-Ambulanz, die täglich auch noch 40 bis 50 Patienten versorgt. Oftmals werden Personen mit unspezifischen oder leichten Symptomen auch von niedergelassenen Ärzte hierher geschickt. Und wir sind gespannt, was die Urlaubszeit nun bringt. Ich denke da nur an Mallorca. Übrigens: Manchmal entdecken wir zufällig eine Corona-Infektion. So hatten wir erst jüngst einen Patienten, der sich in seiner Werkstatt mit der Flex, also einem Trennschleifer, verletzt hat. Obwohl er keine Corona-Symptome hatte, wurde Sars-Cov-2 nach einem Test bei ihm festgestellt. Denn alle Patienten, die wir stationär aufnehmen, werden getestet.

Von Anita Kecke