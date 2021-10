Leipzig

Die Tauschecke im Lene-Voigt-Park sieht für manchen Spaziergänger wohl eher nach Müllhalde aus. Das liegt vor allem daran, dass die Sachen oft lieblos und ohne Schutz vor Wind und Regen auf dem Boden liegen oder über dem Zaun hängen. Von Zeit zu Zeit taucht ein Tauschregal auf, ohne die Genehmigung der Stadt verschwindet es jedoch ebenso schnell wieder. Von 2015 bis 2018 gab es zwar eine „Givebox“ im Park. Letztlich wurde sie jedoch Opfer von Vandalismus.

Nun soll das Hin und Her endlich ein Ende haben, dank Crowdfunding. Ein Leipziger sammelt online Geld, um auf dem Grünstreifen eine große, professionelle Tauschbox aus Stahl zu platzieren – „Lenes Tauscho“. Der Tauschschrank soll vor Verwahrlosung geschützt werden, durch Verschließbarkeit, Beleuchtung, Betreuung durch Ehrenamtliche und ein Entsorgungskonzept.

So sieh die Tauschecke im Lene-Voigt-Park momentan aus. Quelle: Andre Kempner

Von der Schnapsidee zur Genehmigung

Die Idee dafür kam von Aaron Krautheim. Der Forstwissenschaftler ist im Leipziger Osten groß geworden, der Park war sein Schulweg, das Viertel sein Kiez. „Die Tauschecke ist mittlerweile in einem desolaten Zustand“, kritisiert er. In der Dresdner Neustadt habe er einen Tauschschrank aus Holz gesehen. „So kam ich auf die Idee, dasselbe für Leipzig zu machen. Es war eigentlich eine Corona-Schnapsidee.“ Er lacht.

Die Idee war geboren, musste jedoch zunächst mit allen betreffenden Akteuren geklärt werden. Dazu gehört sowohl die Stadt Leipzig als auch der Privateigentümer des alten Bahnhofsgebäudes, zu dem der Grünstreifen offiziell gehört. Der Entwurf für den Schrank kam von Aarons Bruder, einem Industriedesigner. Als Material wird Stahl verwendet, welcher sich durch eine „Rost-Optik“ den bereits vorhandenen Eisenelementen im Park anpasst. Das fertige Konzept wurde schließlich der Stadt vorgelegt und vom Bezirk Süd-Ost genehmigt. Sogar 3000 Euro Fördergeld aus dem Stadtbezirksbudget gab es für die Tauschbude.

Rohstoffpreise explodieren

Der Auftrag wurde somit an eine Metallbaufirma vergeben. Während der Produktion, erhielt die Vorfreude jedoch einen plötzlichen Dämpfer. „Die Rohstoffpreise sind extrem angestiegen, das war nicht vorherzusehen“, erzählt Aaron. Durch die Pandemie sind viele Rohstoffe in Deutschland knapp. Die geplanten Kosten stiegen an, das verfügbare Geld für „Lenes Tauscho“ reichte also nicht mehr aus. „Uns war klar, wir können das Projekt nicht zu diesem Preis realisieren.“

Aaron startete ein Crowdfunding. Auf der Website „startnext“ kann man das Projekt bis Ende Oktober finanziell unterstützen. In der ersten Woche sammelt er mehr als 1000 Euro Spenden. Das ist jedoch erst ein Viertel der Gesamtsumme von 4000 Euro. „Wenn nicht genug Leute spenden, muss ich den Rest selbst bezahlen.“ Je mehr Geld zur Verfügung steht, desto hochwertiger könne der Schrank ausgestattet werden. Unter anderem fehle noch Licht. „Wenn genug Geld zusammen kommt, können wir eine hochwertige Lichtanlage mit LEDs installieren.“

Wer kümmert sich?

Die Tauschecke muss auch trotz des neuen Schranks gepflegt werden. Das macht auch die Stadt Leipzig deutlich. „Die Organisatoren wurden darauf hingewiesen, dass vor Ort eine ständige Kontrolle der Tauschartikel und Entsorgung von nicht brauchbaren Artikeln erfolgen muss“, heißt es seitens der Stadt. „Auch die Kontrolle des Umfeldes gehört dazu. Die Organisatoren sollen zudem einen kostenpflichtigen Abfallbehälter bestellen, um Abfälle vor Ort beseitigen zu können.“

Für den Betrieb und die Instandhaltung ist der Verein Verschenkekiste e.V. zuständig. Fast täglich solle einer der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort vorbeischauen und aussortieren. Der Schrank könne außerdem abgeschlossen werden, um Vandalismus zu vermeiden. Bei der Betreuung von „Lenes Tauscho“ setzt der Verein auch auf die Unterstützung der Nachbarschaft. Bei einer Umfrage Anfang des Jahres sei das Projekt gut bei den Anwohnerinnen und Anwohnern angekommen.

Der Stahlschrank ist 4 Meter lang, 1,30 Meter breit und fast 3 Meter hoch. Quelle: Simon Krautheim

„Der Grundgedanke ist gut“

„Der Grundgedanke vom Tauschen ist gut“, betont die Stadtreinigung. Denn durch die Weitergabe von Dingen können Abfälle vermieden und Ressourcen geschont werden. Das Problem bei vielen Tauschecken sei jedoch die fehlende Kontrolle und Verantwortung.

Oft würde Gegenstände liegen bleiben, die niemand haben will. Um eine Ansammlung von Müll zu vermeiden, seien Tauschecken daher nur mit einer Genehmigung erlaubt.

Nur wenige offizielle Tauschstellen in Leipzig

Bislang gibt es nur wenige, genehmigte Tauschboxen in Leipzig, eine davon in Schleußig. Die Stadtreinigung verweist auf die „offiziellen Tauschstellen“ der Stadt. So zum Beispiel der Online-Verschenkemarkt, der Tauschmarkt in der Hainstraße sowie der Tauschmarkt im technischen Rathaus.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um Müllansammlungen zu vermeiden, gibt es bei „Lenes Tauscho“ klare Regeln: Keine Möbel und nur Dinge, die auch in den Schrank passen. Alles, was davor abgestellt wird, kommt weg. Für die Leipzigerinnen und Leipziger im Osten der Stadt soll die Tauschbox jedoch mehr als nur ein Mittel zum Zweck sein. Aaron Krautheim zumindest wünscht sich für das Kiez einen neuen Ort zum Tauschen und Teilen, einen Ort der Begegnung und des nachbarschaftlichen Austauschs.

Von Yvonne Schmidt