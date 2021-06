Leo’s Brasserie ist Leipzigs bester Ausbildungsbetrieb

Leipzig

Vor einer Woche hatte Leo’s Brasserie noch um die Zukunft gebangt. Doch dann entschied der Stadtrat, das kommunale Grundstück in der Reichsstraße 20 doch nicht gegen eine andere Fläche einzutauschen. „Schwamm drüber. Wir sind froh, dieses Thema jetzt abhaken zu können“, sagte der Wirt Dieter Hegler am Dienstag. „Wir schauen lieber nach vorn.“

Seine Frau und resolute Geschäftsführerin Maria Hegler rief den Köchen unterdessen vor der riesigen Bar zu: „Mütze auf!“ Zwar öffnet das beliebte Lokal an sieben Tagen die Woche stets um 11 Uhr – und es war jetzt erst gegen 10. Doch aus einem ganz besonderen Grund hatten sich Fotografen und viel Besuch in dem Restaurant mit 400 Plätzen (plus 300 auf dem schönen Freisitz) eingefunden. Mit Blumen und einem Zertifikat wurde Leo’s Brasserie nämlich als bester Leipziger Ausbildungsbetrieb des Jahres 2021 ausgezeichnet. Diese Würdigung bekommt in jedem Jahr nur ein einziges Unternehmen von der Arbeitsagentur.

Zahl der Lehrlinge und Ausbilder wächst

„Seit Langem können wir auf Familie Hegler bauen“, lobte deren Geschäftsführer Steffen Leonhardi. Nicht nur, dass der Familienbetrieb mit über 40 Vollzeitstellen derzeit neun Lehrlinge und sechs Ausbilderinnen und Ausbilder zählt. Trotz Pandemie sei der Nachwuchs hervorragend betreut und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit das Gehalt auf 100 Prozent aufgestockt worden. Noch 2021 sollen in der Brasserie fünf weitere Azubis und noch ein oder zwei Ausbilder dazukommen, verriet die Chefin.

Leo’s Brasserie in der Reichsstraße 20 ist Leipzigs bester Ausbildungsbetrieb. Quelle: Jens Rometsch

Die Brasserie in der City helfe auch Menschen bei der Wiedereingliederung, die längere Zeit arbeitslos waren, hob Norman Frötschner vom Arbeitgeber-Service der Agentur hervor. In den fünf Dehoga-Ausbildungsberufen seien per 31. Mai für den Kammerbezirk genauso viele freie Lehrstellen gemeldet worden wie im Vorjahr. „Exakt war es sogar eine Stelle mehr“, berichtete Evelyn Reinboth von der IHK Leipzig. Über alle Berufsgruppen gebe es aber noch eine leichte Delle aufgrund der Corona-Pandemie, so Agentur-Chef Leonhardi. Der Bund habe die Prämien in seinem Programm „Ausbildungsplätze sichern“ jüngst erhöht. „Wir hoffen, dadurch noch mehr Unternehmen für das Thema zu gewinnen.“

Seit 2003 ist Leo’s Brasserie in dem komplett unterkellerten DDR-Flachbau an der Reichsstraße ansässig, sagte Dieter Hegler. „Wir haben hier alle Einbauten selbst geschaffen, erst vor zwei Jahren umfangreich modernisiert.“ Auch die Söhne Markus und Alexander Hegler wirbeln täglich durch die Wirtschaft, sollen sie eines Tages weiterführen. „Bei uns geht es trotz der vielen Arbeit sehr familiär zu. Das schätzen auch die Azubis, die durchweg gute Leistungen bringen.“ Selbst wenn es mal an der Berufsschule Schwierigkeiten in einem Fach gebe, setze sich zum Beispiel Ausbilderin Conny Franke mit den jungen Leuten hin und büffele eine Stunde Mathe.

Von Jens Rometsch