Leipzig

Auch wenn die meisten Schülerinnen und Schüler inzwischen wieder in die Schule gehen dürfen, wirkt die Zeit des Homeschoolings natürlich nach. Defizite in den verschiedenen Fächern sind offensichtlich. Da ist in vielen Haushalten Nachhilfe gefragt – auch in Leipzig. Da möchte man meinen, dass die Nachhilfeinstitute steigende Schülerzahlen verzeichnen. Doch im Abacus-Nachhilfeinstitut beispielsweise ist ein solcher Anstieg derzeit nicht zu spüren – im Gegenteil. „Die Nachhilfe ist nach wie vor gefragt, es ist aber nicht vergleichbar mit den Vorjahren. Diese Entwicklung steht zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Kurzarbeit oder Existenzängsten der Eltern“, sagt Institutsleiterin Annelie Schneider.

Im zweiten Lockdown seien neben der Einzelnachhilfe zu Hause auch die neuen Angebote der Online-Nachhilfe gut genutzt worden. „Dabei müssen sich die Schüler und Lehrer nur auf einen Anbieter wie Zoom, Skype, Whats-App Call einigen. Dann kann die Nachhilfe problemlos weitergeführt werden. Das funktioniert sehr gut“, freut sich Annelie Schneider.

Vor allem Mathematik und Naturwissenschaften gefragt

Wie schon im ersten Lockdown haben vor allem die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und die Grundschüler einen großen Nachhilfebedarf. Aktuell sei aber auch eine steigende Nachfrage der Sechst-, Siebt- und Achtklässler zu spüren. Hilfe werde dabei vor allem in Mathematik und den Naturwissenschaften benötigt. Außerdem war in den vergangenen Monaten ein Anstieg bei der Nachfrage von Deutsch-Nachhilfe und Nachhilfe im Grundschulbereich zu verzeichnen. „Die Schüler sind sehr dankbar für unsere Hilfe.

Vor allem Frustration spielt bei den Schülern momentan eine große Rolle. Sie kommen oft nicht mit dem Lernstoff der Schule zurecht oder es gibt noch viele Lücken aus dem ersten Lockdown. Den Schülern fällt eine Last von den Schultern, wenn dann der Nachhilfelehrer nach Hause kommt beziehungsweise die Nachhilfe weitergeht“, sagt die Institutsleiterin.

Nachhilfelehrer als Motivationstrainer

Christian Appel von der Logo Lernhilfe in Markkleeberg hat vor allem „schwindende Motivation“ bei Schülerinnen und Schülern ausgemacht. „Nachhilfelehrer sind zu großen Teilen auch Motivationstrainer. Vor zehn bis 15 Jahren mussten wir tatsächlich vor allem fachliche Probleme ausgleichen. Heute sind die Schwierigkeiten in der Schule zu einem großen Prozentsatz ein Problem der Motivation. Das hat sich in der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt.“ Um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, ist Präsenzunterricht wichtig.

Trotz der deutlichen Wissens-Defizite durch das Homeschooling seien die Schülerzahlen während des Lockdowns nicht angestiegen. „Im zweiten Lockdown haben wir zumindest wieder die Zahlen der Vor-Corona-Zeit erreicht. Der erste Lockdown war für uns aber eine Katastrophe. Da wurden von heute auf morgen die Schulen geschlossen. So schnell konnten wir die Onlineangebote gar nicht aufbauen. Da haben viele Eltern ihre Kinder abgemeldet.

Die Zahlen sind dann erst langsam wieder nach oben gegangen“, erklärt Christian Appel, der auch eine Vermutung, für die gesunkenen Schülerzahlen hat: „Die Schülerinnen und Schüler haben durch das Homeschooling einfach weniger Zeit für Nachhilfeunterricht. Außerdem ist die Motivation für Nachhilfe geringer als in normalen Zeiten. Die Eltern haben vor allem in den ersten Lockdown-Monaten wenig Feedback von den Schulen auf die Arbeit der Schülerinnen und Schüler bekommen. Damit fehlten auch die Informationen zum jeweils aktuellen Bildungsstand.“

Natürlich bietet auch Christian Appel seit Beginn des zweiten Lockdowns Online-Nachhilfe an. Dafür hat er die Gruppen deutlich verkleinert und bietet Videokonferenzen mit zwei oder drei Schülerinnen und Schülern an. Allerdings seien in den ersten Monaten vor allem die Arbeitsblätter der Schulen abgearbeitet worden. „Defizite der Schülerinnen und Schüler konnten dagegen gar nicht so richtig bearbeitet werden. Dadurch sind weitere Nachteile für schlechtere Schüler entstanden“, erklärt Christian Appel. Erst zum Ende des ersten Halbjahres, als von Seiten der Schulen weniger Arbeitsblätter verteilt wurden, konnte das Ausgleichen der Defizite wieder mehr in den Vordergrund rücken.

Konkrete Folgen der Pandemie erst in einigen Jahren sichtbar

Auch im Bereich der Lerntherapie wird die Corona-Pandemie Folgen haben. Die konkreten Auswirkungen werden allerdings erst in ein bis drei Jahren sichtbar werden, ist sich Dr. Sven Lychatz vom Institut für system-integrative Lerntherapie in Leipzig sicher. Dann erwarte er, einen Anstieg der Fallzahlen für die Lerntherapie, da dann die Lockdown-Schäden infolge des Corona-Lockdowns und der damit verbundenen Schulschließungen in den Bereichen der Lese- und Rechtschreibstörung (LRS) und Dyskalkulie (Rechenschwäche) der jetzigen 1. bis 3. Klassen zutage treten werden.

„Inwieweit unter anderem auch Versagungsängste oder Aufmerksamkeitsstörungen zunehmen werden, kann ich derzeit nicht prognostizieren. Es ist aber aufgrund des bisher durch die Kinder- und Jugendpsychologen beobachteten Anstieges an sozial-emotionalen Störungen zu erwarten“, blickt Dr. Sven Lychatz voraus.

Von Andreas Neustadt