Leselust im Clara-Zetkin-Park: Mini-Festival beglückt Kinder und Familien mit Büchern und Programm

Leipzig

Larsen Sechert erweitert die Augen auf Kronkorkengröße und schreit. Vor ihm bricht Gelächter aus. In der Rolle des Elefanten, den es juckt, dass zwei Vögel auf seinem Kopf nisten, zieht der Leipziger Schauspieler alle in seinen Bann. Es ist Samstag, bestes Wetter und das Areal im Clara-Zetkin-Park gut besucht. „Leselust im August“, das Vorlesefestival für Kinder, verzaubert bis Sonntag junges, aber auch erwachsenes Publikum.

Seit 2007 beglückt der ein Jahr zuvor gegründete Verein LeseLust Kinder in der Ferienzeit mit seinem Spektakel – bei freiem Eintritt. In diesen Sommer mischt sich unter die ehrenamtlich Arbeitenden eine besondere Erleichterung. „Es hat sehr weh getan, im letzten Jahr das Festival ausfallen lassen zu müssen“, erklärt Lesepate und Vorstandsmitglied David Kräker. „Umso schöner, dass es nun – natürlich unter Berücksichtung der Hygienemaßnahmen – geklappt hat.“ Der 38-Jährige opferte extra zwei Tage Urlaub, um alles mit auf den Weg zu bringen und vor Ort Ansprechpartner zu sein.

Lesebar zum Ausleihen

Auf der von Wimpelleinen markierten Fläche in der Nähe des Musikpavillons stehen eine Zeltbühne, Bastelstation, ein kleines Vorlesezelt und eine Lesebar. Hier können Kinder für die Dauer ihres Besuchs Bücher ausleihen, selbst schmökern oder sich vorlesen lassen. Das täglich wechselnde Mitmach-Programm gestalten unter anderem die Auwaldstation, das Kinderatelier Schleußig, das Museum für Völkerkunde und der Verein Mühlstraße 14. Hauptattraktion sind natürlich die öffentlichen Lesungen von Patinnen und Paten des Vereins sowie Gästen; sie bringen selbst Bücher mit oder bekommen Vorschläge serviert.

Am Samstagmorgen ist es Larsen Sechert, der zum Thementag „Flechtfrisur und Flohbesuch“ die Zuschauer auf originelle und hinreißend komische Art unterhält. Bücher wie „Klaus, die Laus“, „Das Läusegedicht“ oder „Du hast einen Vogel auf dem Kopf“ liest er nicht nur, er spielt sie auch – im fliegenden Wechsel zwischen Tonfall, Gesichtsausdruck und Requisiten wie Perücken oder einem Hut. Den hat er zwar nicht dabei, bekommt aber eine Basecap von einem Jungen aus den Sitzbänken.

An der Lesebar: Christian und Anne Vahldiek suchen sich mit den Kindern Mara und Hugo Bücher zum Ausleihen au. Quelle: Christian Modla

Schlagfertig, humorvoll und immer mit dem Anspruch, das Publikum ins Spiel einzubeziehen, sorgt er 40 Minuten lang für strahlende Gesichter und laute Lacher. „Wir freuen uns immer, wenn wer dabei ist, er macht das fantastisch“, betont Leselust-Mitglied Maritta Haiduk. Sechert gibt das Kompliment zurück: „Eine wunderbare Veranstaltung mit viel Herzblut“, sagt er. „Sie hilft bestimmt, Kindern das Lesen nahe zubringen.“

Sieht ganz so aus: Auf der Wiese liegen zahlreiche Decken wie große Pflaster aus Stoff, auf denen sich Leselustmolche mit oder ohne Eltern durch die Bücher blättern. Auch Anne und Christian Vahldiek haben sich etwas für Tochter Mara (2) und Sohn Hugo (6) ausgeliehen. „Wir kennen das Festival schon eine Weile und gehen immer sehr gern hin“, sagt Anne Vahldiek. „Toll, dass es das gibt.“

Schon 45 Minuten nach der Samstags-Eröffnung mit Sechert bevölkern 70 Gäste das Areal, maximal 200 dürfen es um der Abstände willen sein. „Der Zuspruch war sehr gut“, sagt David Kräker. Übrigens: In der langen Corona-Zeit, die Besuche der über 100 Vorlesepaten in Kitas und Horten unmöglich gemacht haben, entwickelte das Team ein digitales Vorleseformat auf Youtube, das weitergeführt wird und an jedem Monats-Ersten ein neues Buch präsentiert. Wer sich für den Verein interessiert, kann sich auf der Seite www.leselustleipzig.de informieren.

Von Mark Daniel