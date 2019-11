„Let’s Dance“ live: So war das Gastspiel in Leipzig

Leipzig

„Richtig seeexiiisch“ fand „Let’s-Dance“-Juror Jorge Gonzáles die Tanzperformance des gehörlosen Kampfkünstlers und Schauspielers Benjamin Piwko am Samstagabend in der Arena Leipzig. Bei dem ersten seiner zwei Tänze drehte die Regie überraschend die Musik ab und hüllte den Saal in eine intime Atmosphäre. So ist es, zu tanzen, ohne die Musik zu hören. Für ein paar Momente war es mucksmäuschenstill in der Arena, bevor die Takte von Lady Gagas und Bradley Coopers „Shallow“ wieder erklangen, als sei nichts gewesen. Das kam gut an bei Jury und Publikum. Moderator des Abends und RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich setzte noch einen drauf: Er fand den Auftritt sogar „megasexisch“.

Dabei war alles wie im Fernsehen. Nur größer. Gefühlvolle und weniger gefühlvolle Tanzeinlagen, ein begeisterter und wortneuschöpfender Jorge Gonzáles und ein Moderator mit einem feinen Gespür für neckische Spitzen. Dazu gesellten sich der streng-süffisante Juror Jochen Llambi und die herzliche Oana Nechiti, die an diesem Abend Stammjurorin Motsi Mabuse wegen eines Engagements beim englischen „Let’s Dance“ vertrat.

Publikum als Jury

Und natürlich die Promis. Neben Benjamin Piwko tanzten am Sonnabend in der ausverkauften Arena Leipzig Ex-Handball-Profi Pascal „Pommes“ Hens, Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und Model und TV-Moderatorin Rebeca Mir mit ihren nicht weniger beliebten Tanzpartnern um die Gunst der Jury – und des Publikums. Das konnte wie im Fernsehen als „viertes Jurymitglied“ am Ende des Abends mit dem Smartphone ebenfalls über seinen Favoriten abstimmen.

Doch das wirkte an diesem Abend gar nicht so wichtig. Zwar wurde viel gejivet, geswingt und geschwoft, viel wichtiger schien an diesem Abend aber vor allem der Spaß an der Performance und der Wille, eine gute Show für das Publikum abzuliefern. Das nahm das Angebot dankend an und revanchierte sich seinerseits immer wieder mit Szenenapplaus und Standing Ovations.

Wie das Original auf Klassenfahrt

So wirkte die Live-Version von „Let’s Dance“ wie das TV-Original auf Klassenfahrt. Alles etwas bunter, lauter, verspielter. Daran ist nichts verkehrt. Der Besucher bekam ziemlich genau das geliefert, was er erwarten konnte. Fans der Show kommen hier definitiv auf ihre Kosten.

Zweiter Auftritt am Montag

Am Ende des Abends gingen dann trotzdem Benjamin Piwko mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvarddson als strahlende Gewinner von Der Bühne. Ein Tageserfolg, denn bereits am Montag werden die Karten neu gemischt. Beim zweiten Gastspiel in Leipzig können Tagesform und Publikumsgunst wieder ganz anders ausfallen. Restkarten gibt es an der Abendkasse (ohne Gewähr).

Erneutes Gastspiel 2020

Wer die Tanzstars in diesem Jahr verpasst hat oder noch nicht genug bekommen kann: Am 6. und 7. November 2020 kommt „Let’s Dance“ erneut in die Arena Leipzig.

Von Bastian Schröder