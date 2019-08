Markkleeberg

Die große Baumaßnahme der Deutschen Bahn an der Eisenbahnüberführung im Equipagenweg geht in die nächste Runde. Die Fertigstellung des neuen Trogbauwerks steht bevor. Schon im nächsten Monat dürfen Radfahrer und Fußgänger den neuen Tunnel nutzen.

Vom Montag, 26. August, bis zum Sonntag, 29. September, wird der neue Überbau erstellt. Außerdem werden Gleise und Weichen eingebaut. In dieser Zeit ist der Streckenabschnitt für den Zugverkehr gesperrt.

Freie Fahrt auf einer Spur

Ab Mittwoch, 25. September, dürfen Radfahrer und Fußgänger den neuen Tunnel als Verbindung zwischen Leipziger Auwald und Cospudener See nutzen – allerdings noch nicht in der endgültigen Variante mit getrennten Spuren. Erst einmal wird die künftige Radverkehrsspur für Pedalritter und Fußgänger gemeinsam geöffnet. Die Bereitstellung der separaten Fußgängerspur erfolge zu einem späteren Zeitpunkt der Bauarbeiten, informiert die Deutsche Bahn. Der bis zu diesem Zeitpunkt bestehende Interimsbahnübergang für Fußgänger und Fahrradfahrer werde dann geschlossen. Von Ende September an bis zum 31. März 2020 steht die Herstellung der nördlichen und der südlichen Straßenanbindung im Plan, dabei kann es zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen.

Stress und Staus an Steigungen befürchtet

Im August 2018 hatten die Bauarbeiten der Firma Glass-Ingenieurbau aus dem Gewerbegebiet Wachau begonnen. Dass eine neue Eisenbahnüberführung den ehemaligen, technisch nicht gesicherten Bahnübergang ersetzt, war lange Zeit umstritten. Einige Stadträte haben diese Lösung strikt abgelehnt, auch der ADFC Leipzig hat Bedenken geäußert. Eine mit Rampen ausgestattete Tunnellösung habe für Fußgänger und Radfahrer grundsätzliche Nachteile gegenüber einer ebenerdigen Querung, glaubt der Fahrrad-Club. Da an beiden Ausfahrten die Vorfahrt zu beachten sein werde, komme es bei starkem Radverkehr zu Rückstaus. In der engen sechsprozentigen Steigung gelänge das Wiederanfahren nicht Jedem. Radfahrende mit Anhängern, Tandems und kleinere Kinder mit eigenen Rädern bekämen Probleme. Schiebepassagen, Stress für alle Beteiligten, aber auch Rempeleien durch Nachdrängende und Schlimmeres seien absehbar.

Bis zu 1200 Radler pro Stunde wurden an dem 120 Meter langen Nadelöhr in sommerlichen Spitzenzeiten gezählt. Das könnte zu Problemen beim Ausweichen und Überholen führen – ist der Tunnel am Ende viel zu schmal? Das wird sich in der Praxis zeigen...

Von Gislinde Redepenning