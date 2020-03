Letzte Leipziger Arbeitsmarktstatistik vor der Krise

Leipzig

Seit Jahren zeigt die Kurve in der Leipziger Arbeitslosen-Statistik nur in eine Richtung: nach unten. Doch damit dürfte es mit dem am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht für März erst mal vorbei sein.

Zwar waren mit 19 767 Erwerbslosen in diesem Monat noch einmal 146 Leipziger weniger als im Monat Februar ohne Job. Die Quote lag bei 6,3 Prozent (März 2019: 6,4 Prozent). Doch die aktuellen Zahlen spiegeln die Corona-Krise noch nicht wider, da der Stichtag für die Statistik der 12. März war. Die umfangreichen Maßnahmen, die eine Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen sollen, griffen erst eine Woche später.

Pandemie schlägt sich erst in April-Bericht nieder

Erst mit den Arbeitsmarktzahlen im April, so heißt es aus der Agentur für Arbeit, ließen sich die Folgen der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich dokumentieren.

„Die derzeitige Situation ist für uns alle vollkommen neu“, räumte der Chef der Leipziger Agentur für Arbeit, Steffen Leonhardi, ein. Die Corona-Krise habe auch den Arbeitsalltag in der Arbeitsagentur radikal verändert. Leonhardi: „Uns erreichen täglich sehr viele Anfragen zu Kurzarbeit. Wir tun alles dafür, alle Anträge schnell und unbürokratisch aufzunehmen und abzuarbeiten. Die Menschen können sich auf uns verlassen. Innerhalb weniger Tage haben wir uns intern neu aufgestellt und Mitarbeiter umgeschult.“ Es sei in Anbetracht der in weiten Teilen ruhenden Wirtschaft davon auszugehen, dass die Arbeitslosigkeit zunehmen werde, auch wenn sehr viele Betriebe ihre Beschäftigten derzeit erst einmal in Kurzarbeit schicken und damit auf Kündigungen verzichten. Niemand kann derzeit mit Gewissheit die Folgen für den Beschäftigungsmarkt abschätzen. Leonhardi: „Anders als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 ist in der jetzigen Krise nicht nur die Industrie von der krisenhaften Entwicklung betroffen, sondern aufgrund des Shutdowns sind es weite Teile unserer Wirtschaft – vom Café bis zum Frisörsalon.“ Daher dürften viele der noch registrierten Stellen- und Lehrstellen-Angebote Makulatur sein. Bis Mitte März waren bei der Agentur 8442 freie Arbeitsstellen gemeldet, allein im letzten Monat waren 1882 Job-Angebote dazugekommen. Für 1402 Lehrstellensuchende gab es im März noch 1460 Ausbildungsplätze.

Leonhardi appellierte an die Unternehmen, ungeachtet ihrer schwierigen Situation – „wenn irgendwie möglich“ – die Auszubildenden in den Betrieben zu halten. „Diese jungen Menschen sind die perspektivisch dringend benötigten Fachkräfte von morgen“, sagte er.

Kontakt zur Arbeitsagentur: www.arbeitsagentur.de/eServices, www.jobcenter.digital; für Arbeitnehmer: Tel. 0800 4555500 und 0341 913 44444; für Arbeitgeber: Tel. 0800 4555520

Von Klaus Staeubert