Letzte große Lücke in der Leipziger City wird wieder bebaut

Eine ganze Generation von Leipzigern kennt das Areal Deutrichs Hof nur noch als Brachfläche oder als Parkplatz. Viele wissen nicht einmal, dass in der Reichsstraße bis zum Abriss 1968 ein Renaissancebau stand – in ähnlichem Stil wie das Alte Rathaus auf dem Markt.

Doch nun soll sich die wirklich letzte große Baulücke innerhalb des City-Ringes schließen. Zumindest ein 1700 Quadratmeter großes Stück der mehr als 4000 Quadratmeter großen Fläche vom Deutrichs Hof. Auf LVZ-Anfrage bestätigte die Stadt Leipzig, dass sie jüngst eine Baugenehmigung für einen Teil des Areals erteilt hat. Dabei handele es sich um die beiden nördlichsten Flurstücke – gleich neben dem LWB-Wohnhaus in der Reichsstraße 16-18.

Das Areal vom ehemaligen Deutrichs Hof dient seit Jahrzehnten nur noch als Parkplatz. An der Stirnseite zur Nikolaistraße wurde 2009 ein Hotel (das rot-weiße Haus in der Bildmitte) eröffnet, welches das Interpelz-Bürohaus aus dem Jahr 1976 ersetzte. Quelle: Kempner

Arbeiten sollen bald losgehen

Geplant seien dort Wohnungen sowie Läden im Erdgeschoss an der Reichsstraße 14. Für die Autos der Nutzer sollen ebenerdige Stellplätze in einem ebenfalls neuen Hintergebäude entstehen. Eigentümer der beiden Flurstücke ist ein Immobilienunternehmen aus Gohlis, das noch keine Details nennen möchte. Die Arbeiten sollen aber „bald losgehen“, heißt es dort.

Laut dem Stadtplanungsamt erhält der Neubau „eine zeitgenössische Architektursprache“. Der Entwurf sei zweimal im Gestaltungsforum für Architektur beratend besprochen worden. Ohnehin gehe es bei der Reichsstraße 14 nicht um jenen weiter südlich gelegenen Teil mit dem Renaissance-Portal, der 1968 verschwand. Das Portal zierte bis dahin die Reichsstraße 8. Dahinter erstreckte sich ein 80 Meter langer Streifen samt offenem Durchgangshof bis zu einem zweiten Kopfbau in der Nikolaistraße 13.

DDR kaum in der Lage, Baudenkmäler zu erhalten

Zu Deutrichs Hof gehörte ebenfalls ein Flügel im Schuhmachergäßchen, wo die bekannte Büchsenmacherei „Waffen-Moritz“ bis 1968 residierte. Im Gegensatz zu der im selben Jahr gesprengten Paulinerkirche musste der Deutrichs Hof nicht aus ideologischen Gründen weichen, so der Leipziger Kunsthistoriker Arnold Bartetzky. „Die Bauwirtschaft der DDR war nur in sehr bescheidenem Umfang im Stande, für die Instandhaltung und Restaurierung der Altbausubstanz zu sorgen“, erklärt er. „So blieb auch ein so bedeutendes Baudenkmal wie Deutrichs Hof mit repräsentativen Spätrenaissancehäusern an der Reichsstraße nicht verschont.“ Hingegen blieb das benachbarte Riquet-Haus zu DDR-Zeiten erhalten.

Zukunft der Fläche neben Riquet-Haus ungewiss

Was aus dem größeren Teil des Areals – also den Flächen neben dem Riquet-Haus – wird, bleibt derzeit offen. Eine Gesellschaft des Bundes hatte die 2350 Quadratmeter im Jahr 2011 an einen südwestdeutschen Unternehmer verkauft. In der Immobilienbranche wird gemunkelt, der Käufer habe aber den vereinbarten Preis nicht gezahlt. Seitdem lähme ein Streit die Entwicklung.

Erstes Bürgerhaus nach Dreißigjährigem Krieg Deutrichs Hof war das erste größere Bürgerhaus, das in Leipzig nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) entstand. Schriftlich verbürgt ist die Errichtung eines Gebäudes im Stil der Spätrenaissance an der Reichsstraße durch den aus Lindau stammenden Andreas Egger. „Es war ein schmaler Durchgangshof, in den die Fuhrwerke von der Nikolaistraße einfahren konnten, in einem Mittelhof entladen wurden und dann wieder an der Reichsstraße ausfuhren“, so Denkmalpfleger Norbert Baron. Den Kopfbau in der Reichsstraße 8 zierten ein Kastenerker und verzierter Treppengiebel. Ein ähnlicher Bau stand auch am anderen Ende in der Nikolaistraße 13. Dieses Portal wurde aber 1896 durch ein neoklassizistisches Haus ersetzt, das im II. Weltkrieg zerstört wurde. Namensgeber war die Familie von Oberbürgermeister Christian Adolf Deutrich, welche das Grundstück von 1797 bis 1889 besaß.

Vor dem Abbruch 1968 wurden in dem größten Bereich verzierte Holzkonstruktionen aus einem Laubengang im Hof geborgen, welche der Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt auf 1670 datierte. Wo die Originalstücke eingelagert wurden, ist dem Stadtplanungsamt nicht bekannt.

Flügel am Schuhmachergäßchen in Privathand

Die Lücke am Schuhmachergäßchen wiederum gehört privaten Eigentümern, die zuletzt in Niedersachsen verortet wurden. Auch dort sind keine Pläne für eine Neubebauung bekannt.

Von Jens Rometsch