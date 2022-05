Letztes Heimspiel von RB Leipzig – das müssen Fans bei Anreise zum Stadion beachten

Leipzig

Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und FC Augsburg wird 19.30 Uhr angepfiffen – 35.000 Zuschauer werden in der Red Bull Arena erwartet. Entsprechend muss vorab der Verkehr im Umfeld der Arena organisiert werden.

Sperrkreis wird ab ab 16.30 Uhr eingerichtet

Um die Rettungswege zu gewährleisten, werden im Bereich der Goya- und Eitingonstraße Haltverbote angeordnet. Besucher werden ausdrücklich darum gebeten, die genannten Straßen sowie die Feuerwehrzufahrten – insbesondere an der Rettungswache – freizuhalten.Im östlichen und westlichen Waldstraßenviertel wird zudem ein Sperrkreis eingerichtet, um die Straßen für den Verkehr und für Rettungsfahrzeuge offen zu halten. Drei Stunden vor Spielbeginn, also ab 16.30 Uhr, werden dafür folgende Straßen gesperrt: Waldstraße zwischen Waldplatz und Zöllnerweg, Friedrich-Ebert-Straße von Westplatz bis Waldplatz, das westliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße), das östliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben).

Die kontrollierte Einfahrt in das Gebiet ist aus der Leibnizstraße in die Hinrichsenstraße und aus der Goyastraße in die Waldstraße Richtung Süden für Bewohner, Taxi und Lieferfahrzeuge möglich. Radfahrerinnen und Radfahrer können in den Straßen in den Sperrkreis einfahren, an denen das Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ angebracht ist. Die Aufhebung des Sperrkreises erfolgt mit Spielbeginn 19.30 Uhr.

Fans sollen P+R-Plätze und Freifahrt mit ÖPNV nutzen

Eine Ausfahrt aus dem Gebiet ist jederzeit möglich am Waldplatz zur Jahnallee, aus der Waldstraße in Richtung Norden und von der Friedrich-Ebert-Straße zur Jahnallee. Ab der Kreuzung Leutzscher Allee/Zöllnerweg/Waldstraße kann der Zöllnerweg in östliche Richtung sowie die Leutzscher Allee in westliche Richtung genutzt werden. Im Stadionumfeld kann es zudem zu operativen Verkehrsraumeinschränkungen kommen. Es gibt dort nur begrenzt Parkmöglichkeiten. Da die Käthe-Kollwitz-Straße gesperrt ist, sollte bei der Anreise der Bereich um den Westplatz weitgehend gemieden werden. Besucher des Fußballspiels sollten deshalb die ausgeschilderten P+R-Plätze „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Lausen“ und „Völkerschlachtdenkmal“ nutzen.

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem veranstalten Fans von RB Leipzig einen Fanmarsch, der vom Markt über Katharinenstraße, Brühl, Richard-Wagner-Platz, Ranstätter Steinweg, Jahnallee, Waldplatz und Friedrich-Ebert-Straße zum Stadionvorplatz führen soll. Mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen ist deshalb auf der genannten Strecke zu rechnen. Das Ordnungsamt empfiehlt den Besuchern des Spiels dringend, Bus und Bahnen zur Anfahrt zu nutzen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe verstärken vor Spielbeginn sowie nach Spielende ihr Angebot. Die Fußball-Eintrittskarte berechtigt jeweils vier Stunden vor und nach dem Spiel zur kostenlosen Nutzung von S-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Nahverkehrszügen im gesamten Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes.

Von LVZ