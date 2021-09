Letztes Wahlforum im Leipzig Norden: Debatte um Mieten, Flughafen und Nahverkehr

Leipzig

Der Leipziger Wahlkreis 152 wird seit 2009 im Bundestag von der CDU repräsentiert. Zuletzt konnte Ex-Radprofi und Doppel-Olympiasieger Jens Lehmann (53) hier für die Union ein klares Direktmandat einfahren. In diesem Jahr sehen Prognosen nun ein deutlich engeres Rennen voraus, sodass auch das letzte Wahlforum am Donnerstagabend in der Gohliser Friedenskirche mit besonderer Spannung erwartet wurde. Dort stellten sich mit Marie Müser (Grüne, 23), Nina Treu (Linke, 37), René Hobusch (FDP, 44) und Holger Mann (SPD, 42) auch Lehmanns aussichtsreichste Herausforderinnen und Herausforderer den Fragen. Zudem nahm der im Wahlkreis 153 antretende Siegbert Droese (AfD) als Ersatz für den verletzten André Neumann (56) an der Runde teil.

Jens Lehmann (CDU) Quelle: André Kempner

Die Moderatoren der Landeszentrale für Politische Bildung ließen das zahlreich erschiene Publikum zu Beginn über die zu behandelnden Themen abstimmen – und es stellte sich einmal mehr heraus, dass im Quartier vor allem beim Wohnen der größte Diskussionsbedarf gesehen wird. Die Messestadt ist in den vergangenen zehn Jahren enorm gewachsen, was Mietpreise und Verdrängungsängste steigen ließ. Alle sechs Politikerinnen und Politiker setzen bei der Problemlösung vor allem auf den Bau neuer Wohnungen. Größere Unterschiede gibt es allerdings dabei, was gebaut werden soll und ob bestehende Mietverhältnisse besser geschützt werden müssen.

Nina Treu (Linke) Quelle: Andre Kempner

Mietendeckel kontra Eigentümerschutz

Sowohl Holger Mann (SPD) als auch Marie Müser (Grüne) und Nina Treu (Linken) nehmen den Leipziger Wohnungsmarkt als überaus angespannt war, wollen den sozialen Wohnungsbau forcieren und die Neuerrichtung insgesamt mehr am Bedarf ausrichten. Zudem wollen alle drei auch Bestandsmieten vor überhöhten Teuerungen schützen. Das nennt sich bei der SPD Mietmoratorium (Steigerung anhand von Inflationsraten), bei den Grünen regional angepasster und bei den Linken bundesweit geltender Mietendeckel. Müser will zudem Investoren in die Pflicht nehmen, noch ökologischer zu bauen, und Nina Treu will Spekulation mit Baugrund einschränken.

Holger Mann (SPD) Quelle: André Kempner

Die anderen drei Kandidaten empfinden die Mietspirale in Leipzig noch nicht so extrem und wollen vor allem Eigentümerinnen und Eigentümer stärken. Für Siegbert Droese (AfD) sind Enteignungen der falsche Weg, er will die bürokratischen und energetischen Hürden beim Errichten von Wohnungen verringern. „Wir bauen viel zu teuer“, so Droese. Für FDP-Politiker René Hobusch sind Vermieter das Rückgrat des Wohnungsmarktes, „die nicht mit der Androhung von politischen Maßnahmen verprellt werden dürften“. Ökologische Vorgaben, aber auch ein notwendiger zweiter Brandschutzweg trieben Kosten unnötig in die Höhe.

Marie Müser (Grüne) Quelle: Andre Kempner

CDU-Kandidat Jens Lehmann fühlt sich bei heutigen Forderungen nach einem Mietendeckel an frühere Zeiten erinnert: „Das gab es schon mal im Sozialismus. Für 30 Mark DDR-Miete schafft man keine Wohnung“, so der 53-Jährige. Er will stattdessen die ländlichen Räume attraktiver machen, um die Flucht in die großen Städte einzudämmen. Harsche Reaktionen aus dem Publikum gab es auf Lehmanns Feststellung: „Wer im Waldstraßenviertel wohnen will, muss auch eine entsprechende Leistung erbringen, arbeiten gehen und die Wohnung kaufen.“

Zuschauerfragen stacheln Debatte an

Mit den zunehmenden Publikumsfragen wurde die Debatte auf dem Podium lebhafter. Vor allem FDP-Kandidat Hobusch zeigte sich ein ums andere Mal von Reaktionen angestachelt. Unter anderem sollten sich die Kandidatinnen und Kandidaten zum weiteren Ausbau des Flughafens positionieren. Müser (Grüne) und Treu (Linke) sind aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen strikt dagegen, aus Sicht von Holger Mann (SPD) lässt sich die Erweiterung juristisch nicht mehr stoppen, während die Vertreter von FDP, CDU und AfD die wirtschaftliche Bedeutung des Airports für die Region unterstrichen und mit Erweiterung des Frachtverkehrs keine Bauchschmerzen haben.

Rene Hobusch (FDP) Quelle: Andre Kempner

Beim Thema Mindestlohn, den die Linken auf 13 Euro steigen lassen wollen, warnte CDU-Kandidat Lehmann davor, dass eine Erhöhung auch Folgen für darüber liegende Einkünfte haben wird – aufgrund des Abstandsgebots. „Dann haben wir eine Inflation. Ich bin deshalb für besser bezahlte und sichere Arbeitsplätze in Leipzig“, so der 53-Jährige. Nicht ohne Grund seien zuletzt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gastrobereich zu DHL an den Flughafen oder zu Amazon gewechselt, „sicher auch, weil sie dort besseres Geld verdienen“, mutmaßte der Unions-Kandidat.

Öffentlicher Nahverkehr im Fokus – mit mehr oder weniger Autos

Beim Thema ökologische Verkehrswende wollen Marie Müser (Grüne) und Nina Treu (Linke) konsequenter weg vom Individualverkehr und mehr hin zu Bus, Bahn, Fuß- und Radverkehr. „Die Mobilität und der Verkehr sind das Sorgenkind der Energiewende“, so Müser. Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr müssten verdoppelt werden. SPD-Kandidat Holger Mann sieht es ähnlich, er will Autofahrer davon überzeugen, „gerade die kurzen Strecken nicht mehr mit dem Auto zurückzulegen“. Dabei müsse das ÖPNV-Netz aber noch verbessert werden.

Siegbert Droese (AfD) Quelle: André Kempner

Lehmann sprach sich klar gegen ein generelles Tempo 30 in der Innenstadt aus und will auch Autofahrer noch „im breiten Mix“ der verschiedenen Verkehrsarten einbinden. „Wir sind grundsätzlich gegen Verbote“, so der CDU-Politiker. Hobusch von den Liberalen findet es erstrebenswert, mit dem Rad zu fahren und spricht sich für mehr reine Fahrradstraßen aus. Er warnte aber auch davor, die Menschen im ländlichen Raum zu vergessen, die auf ihr Auto angewiesen seien. AfD-Mann Droese will das „Auto nicht verteufeln“, den Radverkehr verstärkt auf eigene Fahrradstraßen bringen – dafür den restlichen Asphalt den Autos überlassen und dort keine Radwege anlegen lassen.

Von Matthias Puppe