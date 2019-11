Leuchtende Lichter und ein erster Ansturm auf Moppi – der Weihnachtsmarkt ist offen

Leipzig

Ein Raunen geht durch die Menge. 3000 LED-Lichter versetzen Leipzigs Weihnachtsfichte in einen künstlichen Kerzenschein. Allmählich öffnen die 290 Händler ihre liebevoll geschmückten Verkaufshütten, um die sich die Besucher drängeln. Es ist wieder Weihnachtsmarkt. „ Weihnachten ist die große Hoffnung, dass Frieden werde auf unserer Erde“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), der auf die vielen Kriege in der Welt, aber auch die Streitereien hierzulande aufmerksam machte. Er rief zu einem friedvollen Miteinander auf. „Achtet einander! Die Würde des Menschen, die wollen wir achten. Die ist unantastbar.“

Gerade in der dunklen, kalten Jahreszeit freuen sich viele auf die Lichter. Davon hat Leipzig in diesem Jahr besonders viele. So ist auch der „magische Wald“ in der Grimmaischen Straße, der neun einheimische Tiere wie spielende Hasen oder einen fliehenden Fuchs zeigt, rasch umringt.

Emiliana (28) mit den begehrten Moppi-Tassen auf dem Nikolaikirchhof. Quelle: André Kempner

Während der Thomanerchor weihnachtliche Weisen anstimmt, geht der Run auf den ersten Glühwein los. Und damit auch die Suche nach der begehrten Moppi-Tasse. Der knurrige Vierbeiner aus dem Sandmännchen ziert in diesem Jahr das Gefäß, in dem der alkoholfreie Punsch für die Jüngsten ausgeschenkt wird. „Meine Tochter möchte unbedingt eine“, sagte Tilo Lamprecht aus Grimma, der sich lange vor Eröffnung an einem Glühweinstand auf dem Nikolaikirchhof anstellte. 17 000 Exemplare (darunter 2000 mit Schnatterinchen und 1000 mit Pitti als Nachauflagen) gehen in den nächsten Tagen über die Tresen. Schön gestaffelt, bis hinein ins dritte Adventswochenende, damit alle Besucher eine Chance haben.

Pupsi und Sisha-Mann sind Renner

Die Herrnhuter Sterne am Verkaufsstand in der Grimmaischen Straße sind auch wieder an. „Wir haben Stände in Dresden, Erfurt und anderen Städten – doch in Leipzigs läuft es besonders toll“, meinte Patricia Kaube vom Sternladen. Nebenan bei Jürgen Hauer kann die Friedenspfeife „geräuchert“ werden. Shisha-Mann und Pupsi sind bei den Räucherfiguren stets die Renner. „ Leipzig ist wunderbar und herrlich international, hier kann man mit den Leuten in vielen Sprachen palavern. Die ersten Kunden waren Kanadier“, erzählte Hauer, der aus Kirchberg kommt und zum zehnten Mal in Leipzig seine Waren anbietet. Auch Matthias Beilschmidt aus Rosendorf bei Schleiz ist auf dem historischen Markt mit seinem Fladenbrot ein alter Hase. „Ein frisches und spezielles Produkt für ein spezielles Publikum, die vegetarische und vegane Kost mögen“, sagte er und ist froh, dass es vor der Alten Börse weniger Gedrängel gibt. Denn ansonsten könnten er und seine Frau Susanne den Ansturm gar nicht bewältigen.

Ab 27. November ist der Markt täglich von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet. Ausnahmen gibt es am 26. November, 17 bis 21 Uhr, und am letzten Tag, dem 23. Dezember. Da haben nur noch Stände auf dem Markt bis 20 Uhr geöffnet.

Von Mathias Orbeck