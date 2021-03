Leuschnerplatz: Neuer Fahrplan für Leipzigs größte City-Brache

Leipzig

Die Leipziger Rathausspitze hat am Montag ihre Pläne für den Wilhelm-Leuschner-Platz konkretisiert. Die Umgestaltung der sechs Hektar großen Brache gehöre zu den wichtigsten Projekten der Stadt, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Durch nochmalige Änderungen am Bebauungsplan (die LVZ berichtete am Wochenende) sei es jetzt gelungen, den Knoten zu lösen. So sieht der neue Fahrplan aus:

2021: Im März entscheidet der Stadtrat zu öffentlichen Auslegung des geänderten Bebauungsplanentwurfs. Der Wohnanteil wurde von 16.600 auf 22.300 Quadratmeter erhöht, was weit über 300 Wohnungen entspricht (davon 30 Prozent sozial gefördert). Ein Hochhaus am Rossplatz und der „Windmühlenflügel“ an der Südspitze erhalten zu je 80 Prozent Wohnungen. Wer die baut, bleibt vorerst offen.

So sieht das aktuelle Nutzungskonzept für die geplanten Neubauten auf dem Areal Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig aus. Quelle: Patrick Moye

Ebenfalls Mitte März liegt das Gutachten zur Markthalle vor. Klar ist schon, dass die Wirtschaftlichkeit der Halle in einer kleinen Variante (18 Stände für Lebensmittel, Verkaufsstellen für Design/Handwerk, Imbiss/Gastronomie, Supermarkt) als optimal angesehen wird. Eine größere Variante mit 30 Ständen ist auch im Topf. Der Wochenmarkt in der City wird in jedem Fall fortgeführt, so Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Sie erwartet für den Sommer Ergebnisse aus Gutachten, ob die Musikschule oder die Volkshochschule in einen Neubau auf den Leuschnerplatz umzieht. Oberhalb und neben der Markthalle wären dafür bis zu 27.000 Quadratmeter frei. Von 2021 bis 2023 baut das Leibniz-Institut für Länderkunde seinen neuen Sitz mit Saal und öffentlicher Bibliothek an der Windmühlenstraße (etwa 100 Mitarbeiter, 12.000 Quadratmeter).

„Global Hub“ direkt an der Grünewaldstraße

2022: Der Bebauungsplan erlangt Rechtskraft. Falls das Institut „Global Hub“ der Universität (final 500 Mitarbeiter) zeitnah die Finanzierung klären kann, startet nun ein Architektur-Wettbewerb für dessen Zentrale. Im mittleren Baufeld – zwischen der Markthalle und der Grünewaldstraße – lassen sich dafür auf sechs Etagen 9000 Quadratmeter gut einordnen, erklärte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). 2022 beginne auch die Planung für den Umzug des Naturkundemuseums in den früheren Bowlingtreff.

2023: Ein Wettbewerb zur ökologischen Freiflächengestaltung der Westhälfte des Platzes (drei Hektar vor der Stadtbibliothek) soll zügig umgesetzt werden. Laut Dienberg gibt es auf dem Areal künftig viel mehr Bäume und Hecken als in den 80 Jahren als Brache: obwohl insgesamt fast 110.000 Quadratmeter Geschossflächen als klimaschonende Bauwerke entstehen könnten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baustart für Juristenfakultät frühestens 2027

2024: Architektur-Wettbewerbe klären das Aussehen der neuen Juristenfakultät (26 Lehrstühle, 4000 Studierende) und des Forums Recht (70 Millionen Euro Fördermittel) im nördlichen Baufeld am Rossplatz. Platzbedarf: 25.000 Quadratmeter.

2025: Bau des „Global Hub“ und die Sanierung Bowlingtreff starten.

2027 bis 2030: Alle weiteren Bauten wie die Juristenfakultät der Universität, Forum Recht, Wohnungen und Markthalle werden realisiert.

Von Jens Rometsch