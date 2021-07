Die Stromversorgung ist Freitagabend in rund 50 Haushalten in den Leipziger Stadtteilen Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg unterbrochen worden. Auch in Alt-West und Lindenau waren Haushalte ohne Strom. Die Ursache ist noch unklar. Laut Energieversorger Mitnetz Strom dauern die Arbeiten am Netz an.