Liberalen-Chef Lindner in Leipzig: FDP stellt Bedingungen fürs Mitregieren

Die Liberalen sind auf der Zielgeraden: Höhepunkt ihres Wahlkampfes in Leipzig war am Freitagabend der Auftritt des Spitzenkandidaten und Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindner, auf dem Augustusplatz. Deutlich bescheidener zwar als die grüne Konkurrenz, die für ihre Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zeitgleich eine Townhall aufgebaut hatte, sprach Lindner vor der Oper auf kleiner Bühne vor Hunderten Anhängern. Dennoch gab sich der 42-Jährige angesichts der aktuellen Wahlumfragen, die die FDP bei zehn bis 13 Prozent sehen, betont selbstbewusst.

FDP für Verzicht auf Grunderwerbssteuer

Die Partei gilt vielen Beobachtern bei dieser Wahl als Königsmacher. Dass sich Lindner in der Rolle gefällt, war in der einstündigen Rede aus jedem Satz herauszuhören. „Die FDP kann den Ausschlag dafür geben, welche Politik in diesem Land gemacht“, betonte er, machte aber zugleich klar, dass man nicht um jeden Preis mitregieren werde. „Wir werden nicht in eine Regierung eintreten, die Steuern erhöhen will – außer für Google & Co.“ , versprach Lindner unter lautem Applaus. Denn die Antwort auf die Corona-Krise könne nicht die Belastung der Wirtschaft sein, sondern müsse Entlastung sein. Deutschland stehe vor großen gesellschafts- und umweltpolitischen Herausforderungen. Bei den politischen Wettbewerbern kritisierte er mangelnde Seriosität. „Es wird verteilt, erhöht, subventioniert und gefördert – aber woher das Geld dafür kommen soll, beantworten sie nicht“, so Lindner. „Ohne starke Wirtschaft sind das alles sozial-ökologische Träumereien.“ Eine klare Absage erteilte der Liberale der Vermögenssteuer. Und damit sich mehr Menschen Wohneigentum anschaffen und fürs Alter absichern können, forderte er, auf die Grunderwerbssteuer für selbst genutzte Wohnungen oder Häuser zu verzichten.

Christian Lindner mit dem Leipziger Bundestagsdirektkandidaten der FDP im Wahlkreis 152, René Hobusch (r.). Quelle: Dirk Knofe

In der Corona-Politik mahnte er ein Umdenken an. Mit wachsendem Impffortschritt dürften die Grundrechte der Bürger nicht länger eingeschränkt werden. Er attestierte Sachsen eine „beklagenswert niedrige Impfquote“ und appellierte an die Menschen im Freistaat, sich impfen zu lassen. Lindner: „Wer sich nicht impfen lässt, der wird mit gesundheitlichen Risiken leben müssen.“

Von Klaus Staeubert