Lichtblick für Astrid-Lindgren-Grundschule – die Sanierung wird nun geplant

Leipzig

Darauf mussten Schüler und Lehrer lange warten: Die Astrid-Lindgren-Schule in der Volksgartenstraße sowie das benachbarte Gebäude Löbauer Straße werden als Grundschulcampus saniert. Sieben Züge soll dieser perspektivisch haben. Der Stadtrat gab am Donnerstag 2,4 Millionen Euro frei, damit zunächst die Planung für die Komplexsanierung in Schönefeld starten kann. Gebaut wird dann ab Oktober 2021. „Nun endlich geht’s wirklich los. Aber Zufriedenheit sieht anders aus“, sagte Steffen Wehmann (Linke).

Bisher nur punktuelle Reparaturen

Er erinnerte daran, dass es seit 2015 Initiativen im Stadtrat gegeben hat – etwa die Fenster der maroden Astrid-Lindgren-Grundschule zu sanieren. Passiert ist dies bis heute nicht. An der Bildungsstätte gab es seitdem nur punktuelle Reparaturen. Der Stadtelternrat lud im September 2018 Christian Piwarz ( CDU) ein, um ihm eine von „ Leipzigs vergessenen Schulen“ zu zeigen. Selbst in der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ war die Schule dann Thema. In einer Blitzaktion brachten Handwerker Toiletten, Speiseraum und ein Klassenzimmer auf Vordermann. „Es ist unglaublich, was wir den Kindern dieser Stadt für Schulen anbieten“, kritisierte Katharina Krefft (Grüne), die OBM-Kandidatin ihrer Partei. Leipzig steckt zwar viele Millionen in den Schulneubau. Reparaturen und die Instandhaltung der Häuser kommen aber meist zu kurz. Mittlerweile hat es einige Reparaturen an der Lindgren-Schule gegeben.

Neues Gebäude für Bibliothek und Mehrzweckräume

Doch nun gibt es einen Lichtblick am Horizont: Das Gebäude Löbauer Straße 46 wird derzeit als Interim für die Oberschule Ihmelsstraße genutzt, die zum Schuljahresbeginn 2021/22 umzieht. Danach wird es bis Oktober 2023 saniert. Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule ziehen danach in dieses Haus um. Das Gebäude Volksgartenstraße 16 wird anschließend in leerem Zustand bis November 2025 hergerichtet. Weil die Räume nicht reichen, wird ein Raumsystem als Interim auf dem Schulhof untergebracht. Um die Campusidee zu stärken, sollen notwendige Mehrzweckräume und die Bibliotheken in einem neuen Gebäude realisiert werden. Die Gesamtkosten werden mit 22,5 Millionen Euro angegeben.

Von M. O.