„Wenn niemand gekommen wäre, wäre auch nichts passiert“ – diese sicherlich lapidare Wahrheit steht sowohl für den Mut und die Entschlossenheit aller, die 1989 in Leipzig auf die Straße gingen. Sie steht aber auch für die interaktiven Lichtprojekte, mit denen Leipzig an die historischen Ereignisse erinnern will. In Leipzig waren am Abend des 9. Oktober 1989 nach einem Friedensgebet in der Nikolaikirche mehr als 70.000 Menschen über den Innenstadtring gezogen, um friedlich gegen das SED-Regime zu demonstrieren. Dieser Massenprotest leitete den entscheidenden Tag der Friedlichen Revolution in der DDR ein.

Anders als in den Vorjahren wird es diesmal beim Lichtfest am 9. Oktober kein Bühnenprogramm geben, sondern ein dezentrales Gedenken auf dem Augustusplatz, dem Burgplatz sowie dem Richard-Wagner-Platz. Das ist coronabedingt so gesplittet, entfaltet aber durch verschiedene Lichtinstallationen von 19 bis 23 Uhr einen eigenen Reiz. Eine überdimensionale „89“ aus Kerzen kann auf dem Nikolaikirchhof zum Leuchten gebracht werden.

Das interaktive Lichtprojekt „89 Stimmen“ ist für den 9. Oktober 2021 beim Lichtfest geplant. Entwickelt hat es das Künstlerteam Loomaland. Dabei werden Zitate von Frauen verwendet, die im Herbst ’89 dabei waren, etwa vom Verein Frauenkultur Leipzig. Quelle: Loomaland

„Drei Orte, drei Künstlerteams, drei Sichtweisen auf den 9. Oktober – das wollen wir den Leipzigern diesmal anbieten“, sagt Marit Schulz von der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH, die das Programm am Montag gemeinsam mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und anderen Akteuren vorstellte. „Es hat sich eine spannende Debatte darüber entzündet, was die richtige Erinnerungskultur ist“, betonte Jung. Ziel sei es, auch jüngeren Menschen zu vermitteln, wie Freiheit und Demokratie damals erobert wurden und wie diese gerade in dieser Zeit mit all ihren extremistischen Strömungen verteidigt werden müssen. „Damals haben Menschen friedlich ein System hinweggefegt. Mit heißem Herzen und klugen Verstand, ohne Blut zu vergießen und ohne vermeintliche Feinde mit Füßen zu treten“, betonte der Rathauschef.

Klitschko hält die Rede zur Demokratie

Das Gedenken beginnt traditionell mit einem Friedensgebet in der Nikolaikirche. Dieses Jahr könne die Kirche mit etwa 600 Menschen reichlich zur Hälfte gefüllt werden, sagte Pfarrer Bernhard Stief. Zutritt erhalten Geimpfte, Genesene oder Getestete. Das wird an einem der drei Eingänge kontrolliert. Die sich anschließende Rede zur Demokratie hält 2021 der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, der ehemalige Profiboxer Vitali Klitschko.

Stellen das Programm zum Lichtfest 2021 am 9. Oktober 2021 vor: LTM-Geschäftsführer Volker Bremer, Michael Kölsch von der Initiativgruppe „Tag der Friedlichen Revolution – Leipzig 9. Oktober 1989“, Pfarrer Bernhard Stief, die Künstler Denis Bivour und Florian Giefer, LTM-Prokuristin Marit Schulz und Oberbürgermeister Burkhard Jung (von links). Quelle: Andre Kempner

Begehbare Rotunde auf dem Burgplatz

Beim Lichtfest zeigen dann Künstlerteams aus Deutschland, Ungarn und Spanien ihre Ideen, die sie bei mehrtägigen Workshops mit lokalen Akteuren entwickelt haben – darunter Schülern. So entsteht auf dem Augustusplatz ein 3,5 Meter hoher Turm mit 20 Laserprojektoren. Es stehen 300 weiße Banner bereit, die sich Besucherinnen und Besucher nehmen können.

Diese begehbare Lichtinstallation ist für den 9. Oktober 2021 beim Lichtfest in Leipzig geplant. Entwickelt hat es das Künstlerteam Brut Deluxe. Quelle: Brut Deluxe

Auf dem Burgplatz wird eine begehbare, beleuchtete Rotunde aufgebaut, die innen mit 450 spiegelnden Ballons bedeckt ist und die das Licht einer Videoprojektion sowie der Besucher reflektieren. Außen lassen 1400 weiße Latexballons alles verschwimmen.

„89 Stimmen“ heißt das interaktive Lichtprojekt auf dem Richard Wagner-Platz. Gespielt wird mit Zitaten, die von Frauen stammen, die 1989 aktiv beteiligt waren. „Erst durch Menschen, die sich auf dem Platz bewegen, werden die Schriftelemente freigelegt“, so Florian Giefer, der die Installation gemeinsam mit Denis Bivour entwickelte. „Ohne die Interaktion passiert nichts.“, so Giefer.

