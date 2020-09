Leipzig

Das Lichtfest fällt in diesem Jahr völlig aus dem Rahmen: Statt auf dem Augustusplatz findet es auf dem beschaulichen Nikolaikirchhof statt und lediglich 250 persönlich eingeladene Gäste dürfen die traditionelle Veranstaltung besuchen. Auch Politprominenz aus der Bundesregierung wird nicht dabei sein – Leipzig hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht eingeladen.

Ausgrenzung statt Begegnung

Pech hat auch, wer sich auf den Nikolaikirchhof durchmogeln oder das Ereignis als Zaungast verfolgen will. „Es wird sich niemand mal so durch die Absperrungen schleichen können“, stellte am Donnerstag Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) klar. „Wir werden auch sicherstellen, dass es keine Menschenansammlungen hinter den Absperrungen gibt.“ Wer das Ereignis verfolgen wolle, könne dies am 9. Oktober ab 17 Uhr im Livestream unter www.lichtfest.leipziger-freiheit.de oder über Leipzig Fernsehen tun.

Oberbürgermeister Jung verkündete diese Einschränkungen sichtlich zerknirscht. „Diese Art des Lichtfests beißt sich eigentlich mit dem Anliegen unserer Veranstaltung“, räumte er ein. Denn das Leipziger Lichtfest stehe eigentlich für Begegnungen und soll den Teilnehmern Kraft geben. „Wir feiern den Oktober ’89, weil damals Menschen in ihrer Masse ein Regime hinweggefegt haben und jetzt grenzen wir die Menschen aus“, so der OBM bei der Präsentation der diesjährigen Lichtfestpläne am Donnerstag in der Stadtbibliothek am Leuschnerplatz. „Aber es geht nicht anders. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen nicht in Gruppen zusammenstehen und sich mit Corona anstecken.“

„Wir wollen Hoffnung und Mut machen“

Wegen dieser coronabedingten Einschränkungen steht das Lichtfest in diesem Jahr unter dem Motto „Zu Hause sein und trotzdem dabei sein“. Außerdem wollen die Organisatoren diesmal die Themen „Recht“ und „Freiheit“ besonders in den Mittelpunkt stellen. „Wir wollen Hoffnung und Mut machen in diesen Tagen, wo so viel an der Demokratie kritisiert wird“, betonte Nikolaikirchenpfarrer Bernhard Stief.

In der Leipziger Nikolaikirche wird am 9. Oktober auch 2020 an die Friedliche Revolution erinnert. Hier ein Foto aus den Vorjahren. Quelle: André Kempner

Von den 250 Einladungen sind 80 für Ehrengäste vorgesehen, 20 für Medienleute und 15 für Gehörlose – der Rest wird frei vergeben. Wer sich um eine dieser freien Karten bewerben möchte, kann dies über die Nikolaikirche tun. „Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an das Postfach pfarramt@nikolaikirche.de“, erklärte Pfarrer Stief. „Die Plätze werden nach Eingang der E-Mails vergeben.“

Enttäuschte Erwartungen werden thematisiert

Wer Glück hat oder das Ereignis von zu Hause aus verfolgt, kann diesmal beim Friedensgebet Roland Löffler erleben. Der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung will in seinem Gebet enttäuschte Erwartungen an die deutsche Einheit thematisieren. Die Rede zur Demokratie hält der polnische Intellektuelle, Journalist, Politikwissenschaftler, Essayist und Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig, Basil Kerski.

Miterlebt werden kann an den Bildschirmen auch, wie die brennenden Kerzen auf dem Nikolaikirchhof platziert werden. Wer will, soll dort sogar mitverfolgen können, wie dort „seine Kerze“ angezündet und aufgestellt wird. „Alle Bürger, aber auch Firmen und Institutionen können im Vorfeld des Lichtfests Kerzenpaten werden, indem sie zum Preis von einem Euro symbolisch ein Teelicht für die Gestaltung der ,Kerzen ’89’ erwerben“, erklärte Lichtfest-Leiterin Marit Schulz. Der Erlös der Aktion gehe an „Clowns & Clowns e.V.“ und die „Leipziger Klinikclowns“, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen für kranke Kinder spielen. Kerzenpatenschaften sind über www.leetchi.com/c/lichtfest möglich; zudem gibt es Spendenboxen in der Touristinformation, Katharinenstraße 8, und in der Nikolaikirche.

Zu Hause ein Zeichen setzen

Wenn es nach den Organisatoren geht, sollen am 9. Oktober auch möglichst viele Leipziger bei sich zu Hause ein Zeichen setzen, indem sie Windlichter in ihren Fenstern platzieren und auf diese Weise das Licht des Nikolaikirchhofs hinaus in die Stadt tragen. Eine Windlichtbanderole mit der „89“ steht zum kostenlosen Download unter www.lichtfest.leipziger-freiheit.de zur Verfügung. Fotos und Videos können mit dem Hashtag #lichtfestzuhause gepostet werden.

Oberbürgermeister Jung ist trotz aller Corona-Einschränkungen mit dem Programm zufrieden. „Unser Lichtfest wird klein, aber fein“, erklärte er. „Wir hoffen alle sehr, dass wir 2021 oder 2022 wieder anders feiern können.“

Von Andreas Tappert