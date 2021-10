Lichtfest am Samstag: So sollen „89 Stimmen“ Leipzig in Bewegung bringen

Leipzig

„89 Stimmen“ heißt die Installation des Künstlerduos „Loomaland“, die am Samstag beim Lichtfest Leipzig das Publikum an den Richard-Wagner-Platz locken soll. Warum die Beteiligung der Bevölkerung dabei so wichtig ist und wie stark ihn Leipziger Frauen in Workshops beeindruckt haben, erzählt Florian Giefer (46), einer der beiden Künstler, im Interview.

Wenn am Samstag um 23 Uhr Schluss ist – mit welchen Gefühlen soll das Publikum Ihre Installation verlassen?

Hoffentlich mit großer Neugier auf andere Perspektiven zum bekannten Thema Friedliche Revolution. Und im Idealfall mit dem Wunsch, noch mehr zu diesen Sichtweisen zu erfahren.

Das Lichtfest-Programm Zum Auftakt des Lichtfestes am Samstag, 9. Oktober, gibt es auf dem Nikolaikirchhof ab 17 Uhr Grußworte, unter anderem von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und weiteren Ehrengästen. Ex-Profiboxer Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, zugleich Leipzigs Partnerstadt, hält die Rede zur Demokratie. Die Installationen sind zwischen 19 und 23 Uhr zu erleben. „Wir sind“ der Gruppe Glowing Bulbs beherrscht den Augustusplatz. 300 von Laserprojektoren bestrahlte weiße Banner können vom Publikum genutzt werden, um projizierte Motive aus historischen Aufnahmen sichtbar zu machen. Auf dem Burgplatz bietet „Ring (do/undo/redo)“ des Duos Brut Deluxe dynamische und begehbare Lichtinstallationen. Auf dem Richard-Wagner-Platz ist das interaktive Lichtprojekt „89 Stimmen“ zu sehen. Der Eintritt ist überall frei und der Besuch der Lichtprojekte ohne Corona-G-Prüfungen möglich. Nur auf dem Nikolaikirchhof gilt für die Zeit der Grußworte und Reden wegen der zu erwartenden Enge Maskenpflicht.

Sie meinen die Perspektiven der Frauen zur Zeit der Friedlichen Revolution?

Ja, denn die sind in historischen Aufzeichnungen oder Dokumentationen zu Unrecht wenig berücksichtigt worden, wie so oft in der Geschichte. Für Denis Bivour und mich war es hochinteressant, Ansichten weiblicher Beteiligter des Wendeherbstes zu hören und zu verarbeiten. In Zusammenarbeit mit der Frauenkultur Leipzig gab es intensive Gespräche mit beeindruckenden Frauen.

Intensive Gespräche beim Workshop mit Zeitzeuginnen in den Räumen der Frauenkultur Leipzig: Florian Giefer mit Künstlerin Mona Ragy Enayat. Quelle: PUNCTUM / Alexander Schmidt

Welchen Erkenntnisgewinn haben Sie aus den Gesprächen gezogen?

1989 war ich 15 und verbinde keine einschneidenden persönlichen Erlebnisse mit den Ereignissen. Die Vorgänge von damals von Beteiligten geschildert zu bekommen, war ungeheuer emotional und spannend. In den Gesprächen wurde deutlich, wie sehr diese Zeit Biografien geprägt und verändert hat und das dies bis in die Gegenwart hinein nachwirkt. Diese besonderen Aspekte im wahrsten Wortsinn beim Lichtfest beleuchten zu können, das war für uns eine große Aufgabe.

Wie funktioniert „89 Stimmen“?

Auf dem Richard-Wagner-Platz wartet ein interaktives Lichtlabyrinth aus Texten – 89 Zitate von Zeitzeuginnen, destilliert aus den Gesprächen sowie Literatur zu 1989. Das Spannende dabei: Nur durch die Bewegungen des Publikums werden die Schriftelemente freigelegt. Die Lichtprojektionen sind so gesteuert, dass sie um die Leute herum entstehen. Je mehr Menschen sich auf dem Platz befinden, umso größer wird das Mosaik aus Zeugnissen. Um alle Texte sichtbar zu machen, braucht es vermutlich um die 100 Besucherinnen und Besucher.

So soll es aussehen – das Lichtprojekt „89 Stimmen“ auf dem Richard-Wagner-Platz. Quelle: Loomaland

Sie vergleichen diese Interaktion mit der Voraussetzung für die Friedlichen Revolution: „Wenn keiner mitmacht, passiert auch nichts“, sagen Sie. Wie groß ist die Befürchtung, dass am Samstag zu wenige mitmachen?

Das Interesse am Lichtfest, am 9. Oktober und an der Revolutionsgeschichte ist in Leipzig so groß, dass ich da keine Bedenken habe. Sehr spannend wird es sein zu sehen, was passiert: Wie reagieren die Leute? Werden sie vereinzelt bleiben oder werden sich zur Aktivierung großer Textflächen Gruppen bilden? Solche Zusammenschlüsse von Menschen stehen ja auch symbolisch für den Mut der Bevölkerung damals.

Aktuell ist diese Bevölkerung gespalten, ob durch Streitthemen wie Zuwanderung oder Corona. Rassismus und Antisemitismus keimen neu auf. Ist eine gesamtgesellschaftliches Wir nicht mehr möglich?

Diese Frage beschäftigt mich auch. Die Spaltungen werden ja nicht zuletzt durch die sozialen Medien befeuert, wo jeder alles sagen und behaupten kann. Und meistens bekommt derjenige die größte Aufmerksamkeit, der am lautesten schreit. Das Problem ist ja auch kein neues. Die Gefahren der Demagogie begleiten demokratische Staatsformen schließlich schon seit den Anfängen im antiken Griechenland. Als Demokraten müssen wir uns aber unbedingt diesen Strömungen und Herausforderungen immer wieder neu stellen und damit umgehen lernen damit wieder mehr „Wir“ entsteht. Ein langer und schwieriger Prozess.

Die alte Frage: Ist es naiv zu glauben, Kunst könne daran etwas ändern?

Ich bin fest davon überzeugt, dass Kunst und Kultur einen wesentlichen Beitrag leisten können, um negative Mechanismen zu hinterfragen und neue Perspektiven aufzuzeigen, die man sonst in seiner eigenen Denk-Blase nicht geliefert bekommt.

Was denken Sie, werden Frauen in Zukunft eine größere Rolle spielen?

Definitiv. Dazu haben auch die von uns Befragten einiges gesagt. 1989 wurden gerade die ostdeutschen Frauen nach dem Abbau von Arbeitsplätzen in die Rolle der Hausfrau gedrängt, das war für viele sehr schmerzhaft. Doch seitdem hat sich einiges getan, vor allem in letzter Zeit. Und diese Entwicklung ist überfällig in unserer Gesellschaft.

