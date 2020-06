Leipzig

Die Fassade des Neuen Rathauses wird mit weißem Licht angestrahlt – bei Veranstaltungen kann es aber durchaus farbig sein. Die 16 Scheinwerfer sind inzwischen von konventionellen Leuchtmitteln auf energieeffiziente LED-Technologien umgestellt. Die Stadtrat hatte jetzt den sogenannten Lichtmasterplan diskutiert, der den Rahmen dafür setzt, wie die nächtliche Stadtsilhouette künftig inszeniert wird. Vorgesehen ist eine Grundbeleuchtung der Straßen und Gassen in der City durch die historische Schinkelleuchte. Es gibt aber auch zehn besondere Orte als Lichtinseln – eben markante Gebäude wie das Alte Rathaus oder die Oper. Im weiteren Stadtgebiet identifiziert der Plan 16 markante Bauwerke, deren Ausleuchtung den jeweiligen Stadtteil effektvoll in Szene setzen. So ist beispielsweise vorgesehen, das Viadukt am Parkbogen Ost oder auch den Bismarckturm zu illuminieren.

Die Michaeliskirche am Nordplatz ist ein markanter Punkt in Leipzig. Der neue Lichtmasterplan sieht vor, künftig weitere Bauten auch außerhalb der City zu inszenieren. Dazu werden die Eigentümer ins Boot geholt. Auch mit Anwohnern soll es Gespräche geben. Quelle: Christian Modla

Öffentliche Beleuchtungsprobe mit Anwohnern

Nicht immer stößt das auf Gegenliebe. Ein Beispiel dafür war die erst seit kurzer Zeit beleuchtete Kirche am Opferberg. Davon fühlten sich Anwohner gestört, in die Vorbereitung waren lediglich Mitarbeiter der Kirche eingebunden, die ihre Kirche jedoch bei Einbruch der Dunkelheit ohnehin verlassen (die LVZ berichtete). Die Freibeuter-Fraktion hat nun durchgesetzt, dass die Bürger an neu zu errichtenden Fassadenbeleuchtungen vor ihrer Haustür zu beteiligen sind. „Für die Lebensqualität macht es einen Unterschied, ob ein Bauwerk, das bisher nachts im Dunkeln vor dem Fenster lag, von heute auf morgen beleuchtet wird“, argumentierte Thomas Köhler (Piraten) von der Freibeuter-Fraktion. So soll es künftig sogar eine öffentliche Beleuchtungsprobe mit Anwohnern geben.

Schinkelleuchten wie hier am Thomaskirchhof gehören zum nächtlichen Bild in der Innenstadt. Quelle: André Kempner

Stadtbeleuchtung wird umgerüstet

Der Lichtmasterplan sieht zudem vor, dass bereits vorhandene Beleuchtungsanlagen von bedeutenden Gebäuden in Leipzig ebenso wie die Straßenbeleuchtung umgerüstet werden. Neben der damit verbundenen Energie- und CO²-Ersparnis soll dies auch die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöhen, da das warmweiße Licht die Umgebung farbecht wiedergibt. Bis alles umgesetzt ist, vergehen aber etliche Jahre.

Leuchtreklame vom Lichtmasterplan nicht betroffen

Diskutiert wurde ein Vorschlag der Grünen, die das zusätzliche Betreiben von ganztägigen Leuchtreklamen durch eine steigende Abgabe regulieren – also Gewerbetreibende zur Kasse bitten wollten. „Das wird im sächsischen Baugesetz geregelt. Im Nachgang eine Gebühr für die Betriebsdauer der Leuchtreklame zu erheben, ist eine Form des Ablasshandels und wettbewerbsverzerrend“, kritisierte Sylvia Deubel ( AfD). Andreas Schultz ( CDU): „Leuchtreklame gehört für mich zu einer Stadt dazu. Es ist ja hier nicht wie in New York, London oder Tokio, wo es von früh bis spät leuchtet und blinkt.“ Eine „Friedhofsstille“ wie die Grünen wolle die CDU nicht. „Da klappen wir noch die Bordsteinkanten hoch und schicken das Partyvolk ins Bett.“ Gebühren für Leuchtzeit lehnte er ab. Dorothee Dubrau (parteilos) stellte aber klar, dass dies ein Lichtmasterkonzept gar nicht regelt. „Darin geht es nur um die öffentliche Beleuchtung.“

Lichtempfindliche Gebiete werden definiert

„Lichtverschmutzung – also Dauerbeleuchtung – stört nicht nur Ökosysteme, sie macht Menschen krank. Und Tiere. Sie stört in erheblichem Maß den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus“, ergänzte Getu Abraham ( SPD). Deshalb sei ein sensibler Umgang notwendig. Doch Gewerbe brauche Werbung: „Auch Apotheken, Kliniken, Tierkliniken oder Schlüsseldienste sollten von weitem sichtbar sein..“ Definiert werden erstmals sogenannte lichtempfindliche Gebiete wie Forst- und Landwirtschaftsflächen sowie Wiesen, Parks und Gewässer. Um hier lebende Insekten, Vögel, Fledermäuse oder auch Fische zu schützen, soll es dort am Abend weniger Licht geben. „Lichtverschmutzung gehört stärker auf die Agenda“, so Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek.

Von Mathias Orbeck