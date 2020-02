Spektakuläre Performance: Naturkundemuseum wird in Polarlicht getaucht

Leipzig

Im ewigen Eis erforscht eine Expedition längst vergangene Zeiten. Zwei Mammutzähne ragen hervor. Zu sehen ist das im Kubus bei der „Expedition 4x6“, die das Naturkundemuseum gemeinsam mit der Schaubühne Lindenfels veranstaltet. Dort, wo eisige Kälte und ewige Dunkelheit herrschen, bezaubert das Farbspiel der Polarlichter umso mehr. Deshalb wird als Highlight der „ Polarzeit“ am Goerdelerring nun sogar die Fassade des Museums im Farbspiel der Polarlichter erstrahlen.

Für den 8. Februar ist eine Lichtperformance geplant. Das Museum hat dazu die aus Russland stammenden Medienkünstler Juliana und Andrey Vrady eingeladen. Die beschäftigen sich in ihren Arbeiten zur Künstlichen Intelligenz vorrangig mit der Frage, wie Mensch und Maschine anlässlich der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung harmonisch miteinander agieren können. Das Duo agierte bereits am Brandenburger Tor, ist mit Kunstprojekten von New York über London bis Moskau weltweit unterwegs.

Ronny Maik Leder (Leiter des Naturkundemuseum) begibt sich fürs Foto im Kubus „Polarzeit“ ins ewige Eis. Quelle: Christian Modla

„Wer sehen möchte, wie die eigenen Emotionen am Nordpol aussehen, kann das an diesem Tag auf ganz besondere Art und Weise erfahren“, sagt Museumsmitarbeiterin Tessina-Larissa Schramm. Geplant sei, Mimik und Gestik der Besucher – denen Bilder vom Nordpol gezeigt werden - im Laufe des Nachmittags zu scannen und in biometrische Daten zu übersetzen. Dabei wird eine Gesichtserkennungs-Software verwendet. Wer mitmacht, kann sein Gesicht dann nach Sonnenuntergang in Form eines individuellen Stimmungsbildes als Polarlicht an die Fassade projiziert sehen.

Kinder können Laternen basteln

Kinder können übrigens ab 15 Uhr bei einem Workshop auch Laternen gestalten, mit denen das Museum ergänzend zur Lichtperformance ab 18 Uhr zusätzlich zum Strahlen gebracht wird. „Eigene Laternen können ebenfalls gerne mitgebracht werden, für wärmende Getränke ist gesorgt“, so Schramm.

Tiefsee folgt im März auf Polarzeit

Das Thema Polarzeit wird bis Mitte Februar im Kubus thematisiert, ab 20. März folgt dann das nächste Kapitel: die Tiefsee. Die spielt in der künftigen Ausstellung ebenso wie die Polarzeit eine wichtige Rolle. Hintergrund: Der Leipziger Zoologie-Professor Karl Chun war 1898 mit dem Forschungsschiff Valdivia auf Tiefseeexpedition gestartet, hat der Forschung wertvolle Exponate gesichert, die das Museum aufbewahrt.

Die Polar-Aktion am und im Naturkundemuseum ist am 8. Februar zwischen 15 und 20 Uhr, die Lichtinszenierung an der Fassade beginnt gegen 18 Uhr.

Von Mathias Orbeck