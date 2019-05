Leipzig

Sie will die Seelen berühren: Die Wiener Künstlerin Victoria Coeln hat am Freitag im Bildermuseum ihr Lichtstudio bezogen. Dort können ihr Besucher bei der Vorbereitung ihrer Arbeiten fürs Lichtfest 2019 zuschauen. Im Studio entstehen kaleidoskopartige Schatten und Bewegungen, die gefilmt, fotografiert und bearbeitet werden.

In den kommenden Wochen sind Interviews mit Zeitzeugen vom Herbst ’89 geplant, die in unterschiedlichen Lichtsituationen stattfinden. Das so entstandene Material wird zum Lichtfest entlang der Fassaden des Innenstadtringes projiziert. „Was vor 30 Jahren in Leipzig passiert, bedarf viel mehr Aufmerksamkeit“, so Coeln, von der das Bildermuseum nun auch bereits realisierte Projekte zeigt.

Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, die das Lichtfest zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution organisiert, hat Coeln beauftragt. Ab September sollen Installationen aus Licht Montag für Montag mit Bezug auf die 89er-Demos ein Stück mehr die Leipziger Innenstadt samt Ring erobern.

Das Lichtstudio kann während der regulären Öffnungszeiten des Museums besucht werden. Eintritt 10/7 Euro.

