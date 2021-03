Leipzig

Fast um das Doppelte sind die Gebühren gestiegen: Wer sich in Leipzig über die Bestellplattform Lieferando Essen liefern lässt, muss seit Kurzem mit höheren Lieferkosten rechnen. 2,90 Euro statt wie bisher 1,50 Euro müssen Kundinnen und Kunden bezahlen, wenn das Restaurant ihrer Wahl das gewünschte Essen über die Fahrradkuriere von Lieferando ausliefern lässt.

In mehreren deutschen Städten, darunter Hannover, Düsseldorf, Mainz und Essen, sind die Gebühren für die Lieferung um mehr als 90 Prozent gestiegen. Lieferando begründet diesen starken Anstieg mit steigenden Logistikkosten und erhöhten Stundenlöhnen für Kuriere in einigen Städten. „Im Vergleich zu anderen Anbietern waren unsere Liefergebühren mit 1,50 Euro sehr niedrig. Das Preisniveau wurde nun an andere Anbieter angepasst“, so Lieferando-Sprecher Oliver Klug.

Lieferando verteidigt Preiserhöhung

Die Logistik sei zuletzt – wegen der steigenden Nachfrage von Konsumenten und Gastronomen – ausgebaut worden. „Logistik verursacht Kosten und die Liefergebühren ermöglichen sie, ohne Restaurants zusätzlich zu belasten“, betont Klug. „Völlig kostenfrei bleibt die Bestellung zur Selbstabholung.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Liefergebühren, die auf der Lieferando-Homepage für Bestellungen von Leipziger Gastronomen angegeben werden, unterscheiden sich stark. Die erhöhte Gebühr von 2,90 Euro lässt sich hier eher selten finden. Denn nur rund zehn Prozent der Restaurants lassen die bei ihnen über die Lieferando-Plattform eingegangenen Bestellungen auch von den Fahrern des Bestellriesen ausliefern. Übernehmen die Gastronomen die Auslieferung selbst, dann legen sie den Preis dafür fest: Teilweise sind die Lieferungen dann gratis, kosten einen Euro oder auch mal fünf.

Gastronomen empfehlen Selbstabholung

Gastronomen, die auf die Fahrradkuriere von Lieferando zurückgreifen, zahlen dem zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway gehörenden Anbieter eine Provision von 30 Prozent. Das habe Vor- und Nachteile, sagt Mustafa Türker, Inhaber des vegetarischen und veganen Restaurants „GreenSoul“ in der Leipziger Johannisallee. Einerseits müsse er die mit vielen Kosten und Aufwand verbundene Auslieferung nicht selbst übernehmen. Andererseits könne er bei Preiserhöhungen wenig tun, weil Lieferando der alleinige Anbieter ist.

Angesichts der gestiegenen Liefergebühren sagt Türker: „Das Beste ist, die Kunden dazu zu animieren, selbst anzurufen und das Essen abzuholen.“ Neben Lieferando arbeitet das „GreenSoul“ auch mit Clevershuttle zusammen und lässt einen Teil der Bestellungen von deren Fahrern ausliefern. So könne ein größeres Gebiet beliefert werden, betont Mustafa Türker.

„Die Leute werden sich zweimal überlegen, ob sie noch bestellen“

Von den erhöhten Gebühren für ihre Kunden waren einige Leipziger Gastronomen überrascht. „Das ist zu viel“, sagt etwa der Inhaber des Italienischen Restaurants „Sbaroo“ in Schleußig. Er habe seinen Laden erst in der Corona-Zeit bei Lieferando angemeldet. Die Fahrradkuriere des Anbieters übernehmen die Auslieferung. Dass seine Kunden nun noch einmal fast drei Euro pro Bestellung bezahlen müssen, empfindet er als zu viel und befürchtet, dass einige Leute sich nun zweimal überlegen, ob sie noch bei ihm bestellen.

In der Corona-Pandemie hat das Geschäft mit der Essenslieferung einen erheblichen Auftrieb bekommen. Davon profitiert nicht zuletzt Lieferando: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Plattform einen enormen Zuwachs und Rekordumsätze. Die Lage bei vielen Gastronomen ist eine andere. Seit dem Wochenende steht fest: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Sachsen müssen sie noch länger warten, ihre Außenbereiche öffnen zu dürfen. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat über 100 stieg, ist eine geplante Öffnung am 22. März im gesamten Bundesland vom Tisch. Auch alle Lokale in Leipzig sind davon betroffen.

Von Lilly Günthner