Gastronomie im Lockdown - Liefern oder abholen: Diese Leipziger Cafés und Restaurants bieten Frühstück to go an

Den Tag mit einem leckeren Frühstück beginnen – ja, das geht. Auch wenn Cafés und Kneipen wegen Corona geschlossen sind. Einige Gastronomen packen Frühstück „to go“, das man selbst abholen oder sich liefern lassen kann. Hier einige Angebote in Leipzig.