Leipzig

Das Wetter spielte auf jeden Fall mit. Bei viel Sonnenschein hat die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) soeben ihre nächste Investitionsoffensive gestartet. Am Montag rückten die Bagger am Lindenauer Hafen an, wo nun eine Kita mit 142 Plätzen entsteht. Coronabedingt gab es jedoch keine Zeremonie, erklärte Unternehmenssprecherin Samira Sachse.

Nahe der Einfahrt zu dem neuen Wohngebiet am Wasser (das in den letzten Jahren für bis zu 1000 Menschen errichtet wurde) entstehe nun bis zum Herbst 2022 noch ein Neubau – mit 18 sozial geförderten Wohnungen über den Kita-Etagen. „Die LWB setzt ihre Wachstumsstrategie fort und wird auch in Zukunft mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen bauen“, versicherte aus diesem Anlass Geschäftsführerin Iris Wolke-Haupt. Bekanntlich will sie das Unternehmen jedoch schon Ende März auf eigenen Wunsch verlassen – ebenso wie die Finanzchefin Ute Schäfer.

An der Saalfelder Straße in Neulindenau errichtet die LWB gegenwärtig 18 Häuser mit 300 Sozialwohnungen. Das Richtfest für die Ein- bis Fünf-Raum-Quartiere soll noch 2021 erfolgen, 2023 alles bezugsfertig sein. Quelle: Peter Usbeck / LWB

Mit 137 Millionen Euro werde Leipzigs größter Vermieter (zehn Prozent Marktanteil) seine Rekordinvestitionen aus dem vergangenen Jahr nun noch mal um zwei Millionen Euro steigern, kündigte Wolke-Haupt für 2021 an. Zum Vergleich: 2017 lag der Betrag mit 64 Millionen Euro noch nicht mal halb so hoch.

Noch vier Neubauprojekte in Vorbereitung

Auch die vier nächsten Projekte beim sozial geförderten Wohnungsneubau, der Kaltmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter ermöglicht, seien schon in Vorbereitung. Dabei handele es sich um Standorte in der Gaußstraße (123 Wohnungen), in der Shakespearestraße (65) und der Samuel-Lampel-Straße (etwa 100).

Die LWB-Geschäftsführerinnen Iris Wolke-Haupt (links) und Ute Schäfer wollen Ende März von dem kommunalen Unternehmen Abschied nehmen. Quelle: Anja Jungnickel

Zudem sei aktuell ein Neubau in der Mockauer Straße (75) in der Entwicklungsphase. Er werde speziell auf Bedürfnisse von Senioren maßgeschneidert. Für dieses Vorhaben wolle die LWB erstmals über einen sogenannten „wettbewerblichen Dialog“ sehr frühzeitig mit allen Bewerbern für eine Generalübernahme der Bauleistungen ins Gespräch kommen und optimale Lösungen diskutieren. Los gehe es in der Mockauer Straße dann 2022/2023.

Neues Leben für Elfgeschosser am Hotel Astoria

Wie berichtet, hatte das kommunale Unternehmen Anfang des Jahres seine ersten drei großen Neubau-Projekte fertiggestellt und die Vermietung begonnen. Dabei entstanden in City-Nähe insgesamt 353 Wohnungen, davon 151 gefördert.

In den nächsten Tagen beginnt die Sanierung des vor vielen Jahren stillgelegten Wohnblocks in der Gerberstraße 14-16 (die Rückseite des Karres mit dem eingerüsteten Hotel Astoria). Bis Ende nächsten Jahres wird das 1970 errichtete Haus komplett modernisiert, das Erdgeschoss und ein Zwischengeschosses barrierefrei umgebaut. Dadurch steigt die Zahl der Wohnungen von 256 auf in Zukunft 274. Quelle: Bertram Kober / LWB

Kräne drehen sich darüber hinaus bereits in der Saalfelder Straße (300 geförderte Wohnungen) und Landsberger Straße (106 geförderte Wohnungen und eine Kita mit 165 Plätzen. An diesen beiden Standorten soll 2021 Richtfest sein. In Summe sind derzeit also 424 Sozialwohnungen im Bau und der Start für weitere 363 zeitnah geplant.

Die Bestände wachsen aber auch durch Wiederbelebung stillgelegter Häuser, ergänzte Sachse. Ein Großprojekt beginne in wenigen Tagen. Dabei werde der 1969/70 erbaute Mittelgangwohnblock in der Gerberstraße 14-16 (hinter dem Hotel Astoria) modernisiert. Bis Ende 2022 sollen dort 274 Wohnungen nutzbar sein. In Grünau, Paunsdorf und Schönefeld werden in diesem Jahr mehrere Häuser mit insgesamt 528 Wohnungen saniert. So wirbeln die Arbeiter seit Februar im Grünauer Titaniaweg 3, wo in alten Neungeschossern bis zum Winter 115 Wohnungen instandgesetzt werden.

An der Landsberger Straße 120-126 in Gohlis-Nord laufen die Arbeiten für 106 Sozialwohnungen und eine integrierte Kita mit 165 Plätzen. Quelle: Peter Usbeck / LWB

Von Jens Rometsch