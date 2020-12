Leipzig

Mit Abstand und Hygienekonzept konnte Leipzigs Stadtrat in Corona-Zeiten in der Kongreßhalle am Zoo tagen. Das sollte auch am Mittwoch auf der Dezember-Sitzung wieder so sein. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) wollte die wie stets proppevolle Tagesordnung eindampfen und die Tagung auf dreieinhalb Stunden verkürzen. Doch nicht alle Fraktionen machen da mit. CDU, SPD und Linke sind der Auffassung, dass diese Sitzung als Präsenzveranstaltung nicht stattfinden sollte.

Fraktionen: Mit gutem Beispiel vorangehen

Begründet wird dies mit dem harten Lockdown in Sachsen. Schulen, Kitas, Geschäfte und viele Einrichtungen müssten schließen, die Situation in den Krankenhäusern sei mehr als angespannt. Arbeitgeber seien angehalten, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Die drei Fraktionen meinen: Im Frühjahr habe der Rat mit einem deutlich geringeren Inzidenzwert auf Präsenzveranstaltungen verzichtet, heute sei dies umso dringlicher. „Die Vermeidung von Kontakten hat Priorität. Der Stadtrat sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen und auf eine mehrstündige Sitzung mit über 70 Personen verzichten“, heißt es in einem gemeinsamen Brief der Fraktionschefs Sören Pellmann (Linke), Frank Tornau ( CDU) und Christopher Zenker ( SPD), der der LVZ vorliegt.

Ältestenrat verständigt sich über Prozedere

Damit die Verwaltung arbeitsfähig bleibt, können unaufschiebbare Entscheidungen im Umlaufverfahren bestätigt oder als Eilentscheidung des Oberbürgermeisters getroffen werden. Darüber wird sich der Ältestenrat des Stadtrates, dem Vertreter aller Fraktionen angehören, am Mittwoch verständigen. Die Tagung gilt daher als abgesagt, denn die drei Fraktionen nehmen „aus Respekt vor älteren Ratsmitgliedern und Ratsmitgliedern, die zu Risikogruppen gehören“ nicht teil. Ohne sie ist der Rat nicht beschlussfähig. Sie haben gemeinsam 39 Mandate.

