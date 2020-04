Was kommt am 1. Mai auf Leipzig zu? Die linke Szene der Stadt mobilisiert für Aktionen, die Behörden sind gewarnt. Offiziell angemeldet ist bislang nur eine Versammlung.

Linke Szene in Leipzig mobilisiert für 1. Mai: „Bestehende Verhältnisse angreifen“

Verfassungsschutz: Proteste wahrscheinlich - Linke Szene in Leipzig mobilisiert für 1. Mai: „Bestehende Verhältnisse angreifen“