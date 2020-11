Linke bremsen Dienstwagenpläne der Leipziger Rathausspitze aus

Leipzig

Die von der Stadtverwaltung für Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und die sieben Bürgermeister geplante Anschaffung neuer Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren stößt bei der größten Fraktion im Stadtrat auf Widerstand. Man könne nicht „Wasser predigen und Wein ausschenken“, kritisierte die Fraktion Die Linke. „Wir lehnen die vorgeschlagene Blankovollmacht deshalb ab“, sagte deren umweltpolitischer Sprecher, Michael Neuhaus. Jeder Wahlbeamte solle für Dienstreisen stattdessen den Zug bevorzugen und dafür eine Bahncard 100 erhalten, ein Elektro-Auto aus einem Fahrzeug-Pool nutzen oder die Notwendigkeit eines personengebundenen Dienstwagens im Einzelfall begründen.

Seit 2019 Klimanotstand und Verbrennungsmotor-Verbot fürs Rathaus

Die Linksfraktion bezieht sich dabei auf den Beschluss des Stadtrates vor einem Jahr zum Klimanotstand, der ein Anschaffungsverbot für Dienstfahrzeuge mit Verbrennungstechnologie beinhaltet. Ausnahmen solle es nur noch im begründeten Einzelfall geben.

Verwaltung will Befreiung von E-Auto-Verpfichtung

Wie berichtet, will die Verwaltung vom Stadtrat jetzt aber eine pauschale Ausnahmegenehmigung für den OBM und die Bürgermeister für die Dauer von drei Jahren. Demnach soll für sie die Anschaffung von Hybridfahrzeugen statt reiner Elektroautos doch noch gestattet werden, wenn das Fahrzeug wenigstens an zehn Tagen im Jahr für Fahrten von mehr als 300 Kilometer gebraucht wird. Für Fernfahrten, so die Argumentation des Rathauses, seien Elektrofahrzeuge für die Wahlbeamten nicht geeignet beziehungsweise zu teuer. „Wer wirklich nur zehn Tage im Jahr mehr als 300 Kilometer zurücklegen muss, kann auch mit dem Zug fahren“ oder sich einen Wagen mit einem Kollegen teilen, hält die Linksfraktion entgegen.

Von Klaus Staeubert