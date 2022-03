Nach dem Willen der Linken sollen in Leipzig vorerst keine neuen Einfamilienhaus-Siedlungen mehr geplant werden. Der Flächenverbrauch und der Aufwand dafür seien zu hoch, so die Fraktion. Jedoch leidet Leipzig unter massiver Abwanderung junger Familien, weil sie sich in der Stadt kein Eigenheim mehr leisten können.