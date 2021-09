Linken-Politiker Sören Pellmann macht in Leipzig Wahlkampf mit roten Socken

Leipzig

In den beiden Leipziger Wahlkreisen stehen insgesamt 30 Direktkandidaten auf den Wahlzetteln zur Bundestagswahl am 26. September. Die LVZ stellt die zwölf Bewerber der sechs im Bundestag vertretenen Parteien in einem Kurzporträt vor. Heute: Sören Pellmann (Linke).

Als er sich mit 16 Jahren entscheidet, in die PDS – den Vorläufer der heutigen Linken – einzutreten, sind es ausgerechnet seine Eltern, die ihn davor warnen. „Sie sagten: Junge, überleg dir das gut, das bringt dir eher Probleme ein“, erinnert sich Sören Pellmann (44). Beide wussten, wovon sie sprachen: Sie waren Mitglieder der Partei, die als Erbe der SED geradezu als Synonym für Diktatur und gescheiterten Sozialismus stand. Vater Dietmar, der 2017 überraschend mit nur 66 Jahren gestorben war und lange als Stadtrat und Landtagsabgeordneter aktiv war, gab seinem Sohn vielmehr mit auf den Weg: „Lerne einen ordentlichen Beruf, mach’s besser als ich und geh nicht in die Politik!“

Leipziger holt 2017 für Linke erstes Direktmandat außerhalb Berlins

Der junge Pellmann folgt dem Rat nur zum Teil. Viele Jahre engagiert er sich zunächst ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Erst im Stadtbezirksbeirat, dann ab 2009 im Stadtrat, seit 2012 ist er Vorsitzender der Linksfraktion. 2017 dann die Kandidatur für den Bundestag. Zur großen Überraschung holt er das Direktmandat im Wahlkreis 153, das er jetzt verteidigen will – zuweilen mit Selbstironie. Die Neuauflage der „Rote Socken“-Kampagne der CDU etwa beantwortet er wie jüngst beim LVZ-Wahlforum schon mal provokativ mit dem Tragen roter Strümpfe.

Wer ist der Mann, der mit dem Direkteinzug in den Bundestag das vollbrachte, was außerhalb Berlins keinem Linken bislang gelang?

Ehefrau im gleichen Krankenhaus geboren

Pellmann wird im „Eitingon“ in Leipzig geboren, seine Frau zufälligerweise auch. Er wächst in Grünau auf, geht dort er in Kindergarten und Schule. Als Klassen- und Schulsprecher sammelt er erste Demokratieerfahrungen. Statt Montagsdemos proben sie den Aufstand gegen den Samstagsunterricht und die Entlassung von „zwei coolen Lehrern“, die wegen ihrer Staatsnähe aus dem Schuldienst entfernt werden sollen. „Das zeigte mir: Wenn ich mich für etwas engagiere, kann das auch von Erfolg gekrönt sein.“ Nach ein paar Semestern Jura studiert er auf Lehramt für Förderschulen und geistig behinderte und lernbehinderte Kinder und Jugendliche. Weil er nach dem zweiten Staatsexamen keinen Job als Förderschullehrer findet, fängt er an einer Grundschule in Mockau an, wo er bis zur Wahl in den Bundestag bleibt. Wie groß die sozialen Gegensätze dort sind, erlebt er in dieser Zeit hautnah. „Fast 70 Prozent der Menschen in Mockau-Süd leben von sozialen Transferleistungen“, sagt Pellmann, in Mockau-Nord mit seinen Eigenheimen dagegen niemand. Das spiegelt sich auch in den Schulklassen wider.

Pellmann hofft auf „Mehrheit links der Mitte“

Die Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut ist nicht zuletzt aus dieser Erfahrung für ihn zu einem zentralen politischen Thema geworden. „Nach 16 Jahren Angela Merkel besteht jetzt die Chance für eine progressive Mehrheit links der Mitte“, so Pellmann. Dadurch würde sich gerade in den Bereichen Soziales, Kultur und Bildung „vieles zum Besseren wenden“.

