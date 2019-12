Linksextreme Gewalt in Leipzig: „Connewitz ist keine No-Go-Area“

Leipzig

Angesichts der Debatte um die zunehmende Gewalt von Linksextremisten aus Connewitzhat sich jetzt Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) zu Wort gemeldet. Der Vorwurf, seine Ordnungsbehörde traue sich nicht mehr nach Connewitz, entbehre „jeder Grundlage“, erklärte Rosenthal.

Es werde in seinem Ordnungsamt zwar keine Statistik über durchgeführte Kontrollen und festgestellte Verstöße nach Gebieten oder Stadtteilen geführt. „Der Stadtteil Connewitz ist in die Kontrollen jedoch ebenso einbezogen wie andere Stadtteile“, so der Bürgermeister. „Jeder Bereich wird im Rahmen der personellen und zeitlichen Möglichkeiten in die Kontrolltätigkeit mit einbezogen.“ Für ihn gebe es weder in Connewitz noch irgendwo anders sogenannte No-Go-Areas. Diese Feststellung deckt sich mit zurückliegenden Einschätzungen der Polizei. Rosenthal betont: Für die Verfolgung von Straftaten sei die Polizei verantwortlich – nicht das Ordnungsamt.

Alternative gestalten sich ihr Umfeld

Für die Verunreinigungen durch Graffiti und Plakatierungen, die an zahlreichen Hausfassaden im Dreieck zwischen Bornaischer und Wolfgang-Heinze-Straße zu sehen sind, seien die Eigentümer der Immobilien zuständig. Eine Reinigungspflicht bestehe nur bei verfassungsfeindlichen Inhalten, die gleichzeitig auch Straftatbestände sind. „Hier hat sich seit Ende der 80-er Jahre eine alternative Szeneetabliert, die ,ihr’ Umfeld ,gestaltet’“, so der Ordnungsbürgermeister. „Dazu gehört das Besprühen von Objekten, Gebäuden und Einrichtungen, aber auch das Bekleben von Verkehrszeichen, Verkehrsleiteinrichtungen, Schaltschränken, Haltestellenbereichen und anderen Objekten.“

Die Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes würden im Rahmen ihrer Dienstdurchführung auch im Stadtteil Connewitz aktiv. Mehrfach und zu verschiedenen Anlässen – zum Beispiel bei Demonstrationen oder zu Silvester – gebe es gemeinsame Aktivitäten mit der Polizeidirektion. „So gibt es zum Beispiel mit der Fahrradstaffel gemeinsame Streifen in allen Stadtgebieten, darunter auch in Connewitz“, sagte Rosenthal. Diese Aktivitäten seien aufgrund der Dynamik „immer nur Momentaufnahmen“.

„Auch der Verkehr wird kontrolliert“

Auch die Mitarbeiter der Sachgebiete Ruhender Verkehr und Fließender Verkehr würden keinen Bogen um Connewitz machen. „Für die Häufigkeit und Intensität der Verkehrskontrollen gibt es keinen festen Plan, um die Überwachungstätigkeit nicht berechenbar zu gestalten“, betont Rosenthal. Diese seien außerdem abhängig von den personellen Kapazitäten seiner Behörde sowie den örtlichen und technischen Voraussetzungen – zum Beispiel mit Blick auf Verkehrsbelegung, Sichtbarkeit der Verkehrszeichen und Aufstellmöglichkeit der Technik. Auch interne Prioritätensetzungen wie die Schulwegsicherheit, Tempo-30-Zonen und öffentliche Einrichtungen müssten beachtet werden.

Von Andreas Tappert