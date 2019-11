Linksextreme Szene in Leipzig: Brandstiftungen, Steinwürfe, Schläge

Leipzig

Brandstiftungen, Attacken mit Steinen und Farbbomben: Wenn es um die Durchsetzung ihrer Ziele geht, vertraut die linksextreme Szene auch in Leipzig seit Jahren auf Gewalt. Hier einige Beispiele aus den vergangenen vier Jahren.

7. Januar 2015: Etwa 50 Autonome attackieren den Connewitzer Polizeiposten mit Steinen, Farbbeuteln, Feuerwerkskörpern, werfen einen Brandsatz in einen Streifenwagen.

15. Januar 2015: 600 Linke zerstören im Verlauf einer Demo 40 Scheiben des Amtsgerichts.

29. Januar 2015: Unbekannte Täter attackieren die Außenstelle des Polizeireviers Südwest in Plagwitz mit Farbbomben und Steinen. Schaden: mehrere Tausend Euro.

26. März 2015: Etwa 60 Vermummte greifen das Gebäude der Staatsanwaltschaft an, schleudern Steine, zünden Böller.

24. April 2015:15 Autonome attackieren die Ausländerbehörde der Stadt. Sie beschädigen 42 Fensterscheiben.

5. Juni 2015: Rund 100 Linksextreme verursachen am Simsonplatz und auf dem Cityring heftige Krawalle. Sie attackieren Bundesverwaltungsgericht und US-Konsulat, verletzen Polizisten.

6. August 2015: Vermummte Täter greifen nachts die Firma der damaligen AfD-Chefin Frauke Petry in der Weißenfelser Straße an, werfen Scheiben ein, verschütten stinkende Buttersäure und eine teerähnliche Flüssigkeit.

13./14. August 2015: Erneuter Anschlag auf das Amtsgericht: Täter beschmieren das Gebäude mit einer schwarzen klebrigen Flüssigkeit.

12. Dezember 2015: Bei linksautonomen Krawallen in der Südvorstadt werden 69 Polizisten verletzt, 50 Dienstfahrzeuge beschädigt.

1. Januar 2016: Auf dem Gelände des Hauptzollamtes in Eutritzsch werden acht Behördenfahrzeuge zerstört. Schaden: 200 000 Euro. Auf dem linken Internetportal „ Indymedia“ taucht ein Bekennerschreiben auf.

20. Februar 2016: Am Rathaus Leutzsch gehen mehrere Autos des Ordnungsamtes in Flammen auf.

7./8. März 2016: Auf einem Werkstattgelände in Lützschena werden fünf Bundeswehr-Lkw und ein Anhänger abgefackelt, weitere Fahrzeuge beschädigt. Linksautonome bekennen sich zu dem Brandanschlag.

24. April 2016: Angriff auf eine Sparkassen-Filiale in Plagwitz. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund

Dezember 2016: Unbekannte fackeln drei Fahrzeuge des Ordnungsamtes ab, Steinewerfer attackieren das Technische Rathaus. Beide Behörden waren in der Vergangenheit schon mehrfach Zielscheibe von Linksautonomen.

Juni 2017: Vier Dienstwagen der Stadtverwaltung Markkleeberg fallen einem Brandanschlag zum Opfer. „Autonome Gruppen“ bekennen sich zu der Tat im Zusammenhang mit dem G-20-Gipfel.

Juli 2017:Unbekannte bekennen sich zu einem Anschlag auf das Polizeirevier Südwest. Die Angreifer gingen mit Hämmern auf Sicherheitsglas, Polizeischild und Gegensprechanlage los.

März 2018: Anschläge auf die Kirchgemeinde in der Jacobstraße und das CDU-Büro in der Wurzner Straße gehen offenbar auf das Konto von Tätern aus der linksextremen Szene. Ein Bekennerschreiben lässt dies vermuten.

September 2018: Angreifer beschädigten an der Filiale der Deutschen Bank in der Stuttgarter Allee Sicherheitsfenster und die Eingangstür. Zeitgleich werden zwei Scheiben sowie die Eingangstür des CDU-Wahlkreisbüros attackiert.

November 2018: Unmittelbar vor dem Kreisparteitag der Leipziger AfD, verwüsteten Unbekannte den Gasthof „Zur Ratte“ in der Erikenstraße in Hartmannsdorf-Knautnaundorf.

Januar 2019: Unbekannte greifen das Gartenlokal „Drei Kastanien“ in der Schleußiger Dammstraße an – einem Bekennerschreiben bei Indymedia zufolge treffe sich die Leipziger AfD dort regelmäßig. Im April wird aus ähnlichen Gründen das soziokulturelle Zentrum „Große Eiche“ in Böhlitz-Ehrenberg attackiert.

3. Oktober 2019: Auf der Baustelle am ehemaligen Technischen Rathaus gehen drei Autokräne in Flammen auf. Das Landeskriminalamt geht von einem linken Anschlag aus.

26./27. Oktober 2019:In zwei aufeinanderfolgenden Nächten kommt es in Connewitz zu Brandstiftungen, wobei auch Polizisten mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik angegriffen werden.

3. November 2019: Maskierte Täter überfallen die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in deren Wohnung in Wahren und prügeln auf sie ein.

Von F. D.