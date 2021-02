Karlsruhe/Chemnitz/Leipzig

Die Liste der Vorwürfe, die die Generalbundesanwaltschaft (GBA) Lina E. vorhält, ist lang: Die 26-Jährige wird verdächtigt, sich als Mitglied an einer kriminellen Vereinigung beteiligt zu haben. Zudem besteht gegen sie der dringende Tatverdacht der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung, des besonders schweren Landfriedensbruchs, des räuberischen Diebstahls, des Diebstahls, der Sachbeschädigung sowie der Urkundenfälschung. Mit Lina E. nahmen Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen am 5. November in Leipzig zwei weitere Beschuldigte fest – wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in dieser kriminellen Vereinigung.

Lina E. weiter in Untersuchungshaft in Chemnitz

Die Karlsruher Behörde misst der Leipzigerin Lina E. „eine herausgehobene Stellung innerhalb der Vereinigung“ zu. Unter anderem soll sie bei Anschlägen das Kommando geführt, deren Ausführung vorbereitet und ihr Kraftfahrzeug als Fluchtmittel zur Verfügung gestellt haben. Seit ihrer Festnahme im November sitzt Lina E. im Chemnitzer Gefängnis in U-Haft. In derselben Anstalt verbüßt auch die NSU-Terroristin Beate Zschäpe ihre lebenslange Freiheitsstrafe.

GBA-Sprecher spricht von komplexen Ermittlungen

Der Bundesgerichtshof hatte am 4. November den Haftbefehl erlassen, der tags darauf vollzogen wurde. Seither wird ermittelt. Markus Schmitt, Sprecher der Generalbundesanwaltschaft erklärte auf LVZ-Anfrage am Dienstag: „Die Ermittlungen dauern an, die Beschuldigte sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft – der Haftbefehl ist nicht außer Kraft gesetzt.“

Nach sechs Monaten – also Anfang Mai – würde, wenn nicht inzwischen eine Anklage zugelassen ist, der Bundesgerichtshof standardmäßig die Rechtmäßigkeit der Untersuchungshaft prüfen. Schmitt: „Die Ermittlungen bei Vereinigungsdelikten wie diesen sind sehr komplex und können ihre Zeit in Anspruch nehmen.“ Wann es zur Anklage beziehungsweise oder zu einem Prozess kommt, könne nicht abgeschätzt werden. Die bisherigen Ermittlungen hätten aber nichts ergeben, was die Vorwürfe entkräfteten.

Vereinigung mit „militanter linksextremistischer Ideologie“

Die Leipzigerin soll sich spätestens im September 2019 einer linksextremistischen Vereinigung in der Messestadt angeschlossen haben, erklärte die Generalbundesanwaltschaft. Maxime der (spätestens) im Januar 2019 gegründeten Gruppe war die von deren Mitgliedern geteilte „militante linksextremistische Ideologie, die eine Ablehnung des bestehenden demokratischen Rechtsstaates, des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung sowie des staatlichen Gewaltmonopols beinhaltet“, wirft die GBA vor. Vor diesem Hintergrund soll die Vereinigung Angriffe gegen Personen durchgeführt haben, die aus Sicht der Vereinigung der „rechten Szene“ angehören. So am 19. Oktober 2019, als zwischen 10 und 15 Personen, einen Anschlag auf den Inhaber sowie die Besucher eines mutmaßlichen Neonazi-Treffs in Eisenach verübten.

Einer der Anwälte von Lina E., der Leipziger Erkan Zünbül, wollte sich zu den Vorwürfen gegen seine Mandantin derzeit nicht äußern.

Von Thomas Lieb