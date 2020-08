Lions Club und LVB ermöglichen Ferienlager für Kinder der Leipziger Tafel

Leipzig

Für viele der „Tafel-Kinder“ ist es der Höhepunkt des Jahres: Am späten Montagmittag fuhr vom Hauptbahnhof der Bus ab, der sie ins Ferienlager im brandenburgischen Körba brachte. Bis zum Freitag ermöglicht die Leipziger Tafel Kindern ihrer Kunden eine unbeschwerte Zeit aus Spielen, Erkundungen und Erlebnissen.

Ferienprojekt läuft seit zehn Jahren

Den Hut für das seit zehn Jahren organisierte Projekt trägt Karin Fahnert, Chefin des mit der Tafel kooperierenden Vereins Leipziger Kinder- und Familienförderung. Insgesamt fünf Betreuerinnen und Betreuer leiten das Ferienlager, das auf Selbstversorgung setzt: Gemeinsam mit den 28 Teilnehmern im Grundschulalter wird Essen aus frischen, gesunden Zutaten gezaubert.

Die dafür gemietete Jugendherberge liegt mitten im Wald und an einem See, bietet einen Spielplatz mit Seilbahn, Klettergerüst und Bolzplatz. „Ein Fußballtor und eine Torwand geht mit auf die Reise“, so Tafel-Chef Werner Wehmer. Geplant ist auch ein Ausflug zur Schlossinsel Lübben mit Wasserspielplatz und Spree-Lagune.

3000 Euro vom Lions Club

Bezahlt wird das Ferienlager aus einer Spende des Lions Clubs, der bei seinem Neujahrsempfang dafür 3000 Euro sammelte. „Darüber sind wir ebenso dankbar wie über die Großzügigkeit der Leipziger Verkehrsbetriebe, die uns für Hin- und Rückfahrt einen Bus kostenlos zur Verfügung gestellt haben“, betont Wehmer. Sowohl für die Fahrt als auch für den Aufenthalt hat die Tafel ein Hygienekonzept erstellt. Die Einrichtung selbst war wegen der Corona-Lage rund einen Monat lang geschlossen gewesen.

www.leipziger-tafel.de

Von Mark Daniel