Literaturwettbewerb: Wie Leipziger Schüler die Corona-Krise erlebten

Leipzig

„LernSax, MS Teams, PDF & Co. – Meine Zeit mit Wechselunterricht und Homeschooling“ – um dieses Thema, das sich ja auch förmlich aufdrängt, dreht sich der 16. Literarische Wettbewerb des Amtsgerichtes Leipzig in diesem Jahr. „Alleine zu lernen, ist nicht leicht“, stellen die Organisatoren fest. „Computer können dabei helfen – wenn beide Seiten sie bedienen können, Videokonferenzen beherrschen und wenn die Technik funktioniert.“ Und was ist mit den PDFs zu Unterrichtseinheiten? Sie können unterstützen, müssen aber auch korrigiert von den Lehrern zurückkommen.

Erzählung, Gedicht oder Comic

„Erzählt uns von eurer Zeit zu Hause am Schreibtisch“, fordert das hiesige Amtsgericht deshalb Leipziger Schüler auf. „Berichtet, was gut war und was nicht, wie es euren Eltern als Aushilfslehrern ergangen ist und wie ihr die Corona-Krise überstanden habt.“

Zur Teilnahme eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler der Oberschulen und Gymnasien in der Messestadt. Die Beiträge können als Erzählung, als Gedicht oder auch als Comic beziehungsweise Cartoon verfasst werden.

Eine Jury wird die Einsendungen für die Klassenstufen 5/6, 7/8, 9/10 und 11/12 getrennt bewerten. Die besten Arbeiten werden ausgezeichnet und veröffentlicht. Im Rahmen einer Festveranstaltung erhalten die Gewinner attraktive Sachpreise. Gefördert wird der wissenschaftlich begleitete Wettbewerb vom sächsischen Justizministerium, der Leipziger Volkszeitung, vom Freizeitpark Belantis, dem Leipziger Zoo, dem Filmpalast CineStar im Petersbogen und dem Jump House Leipzig. Das Landesamt für Schule und Bildung in Leipzig unterstützt das Projekt.

Einsendeschluss ist Ende März

Der Literatur-Wettstreit erfreute sich in den vergangenen Jahren stets großer Beliebtheit unter den Schülerinnen und Schülern. So ging es beim 15. Literarischen Wettbewerb des Leipziger Amtsgerichtes um Künstliche Intelligenz. 114 Talente aus acht Schulen der Stadt dachten über das Verhältnis von Mensch und Maschine nach. Es entstanden 103 Beiträge.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den aktuellen Wettbewerb sollten die Teilnehmer ihre Arbeiten bis zum 31. März 2022 unter Angabe des Namens, der Schule und der Klassenstufe über die Schule per E-Mail an verwaltung@agl.justiz.sachsen.de oder postalisch an das Amtsgericht Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig, einreichen.

Von Frank Döring