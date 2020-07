Leipzig

Der Meusdorfer Musiksommer hat längst Tradition. Seit elf Jahren ist das Event, bei dem mehrere Bands auf kleiner Bühne im Freien auf dem großen Platz hinter dem Wirtshaus am Monarchenhügel spielen, für viele Fans eine feste Größe im Kalender. Bei Bier, Wein, Saft und frisch Gebratenem vom Grill können die Gäste nacheinander verschiedene Bands live erleben, von Newcomern bis zu Altbekannten. Viele Zuschauer brachten Decken mit, bevölkerten die Wiesen ringsum. Die Stühle reichten nie.

„In diesem Jahr standen wir nun vor der Frage, den Musiksommer ausfallen zu lassen oder uns etwas einfallen zu lassen, und wir haben uns für Letzteres entschieden“, sagt Wirt Eike Rabich der LVZ. Würde die Veranstaltung, wie bisher, draußen stattfinden, wären der Zugang und die Einhaltung der geforderten Abstände nicht zu kontrollieren gewesen, sagt Rabich. „Wir hätten eine große Absperrung des ganzen Platzes und zusätzliches Personal gebraucht, das stünde in keinem Verhältnis“, so der erfahrene Wirt. „Wir wollen aber die Tradition fortsetzen, weil wir wissen, dass sich viele wieder auf Livemusik-Veranstaltungen freuen. Und so beschlossen wir, den Musiksommer in den großen Saal zu verlegen. Da können wir festlegen, wie viele Personen reindürfen, das sind so etwa 100, und alle Auflagen für Livemusik-Veranstaltungen erfüllen.“ Erst unlängst spielten Four Roses im Meusdorfer Saal, das habe gut geklappt.

Nach elf Mal freiem Eintritt für den Meusdorfer Musiksommer muss es diesmal etwas kosten, um den höheren Aufwand abzudecken, sagt der Wirt. Es sind 15 Euro. Dafür gibt es Musik vom Feinsten mit folgenden Bands: Emerge, einer Alternativ-Rock-Nachwuchsband aus Leipzig, die schon einige Wettbewerbe gewonnen hat, unter anderem den Bandclash 2019. Die Elsterbluesband bietet handgemachten Blues aus LE. Auch Froggy Stones, eine Rolling-Stones-Tribute-Band aus Leipzig, das neueste Projekt von Joe F. Winter, greift in die Saiten. Und außerdem gibt das Mama Basuto Blues Ensemble alles. Die Band ist ein Leipziger Original, sie besteht seit 1968.

Einlass ist 18 Uhr, Beginn 19.30. Es wird um telefonische Kartenreservierung unter Tel. 0341/8774251 gebeten. Ort: Wirtshaus am Monarchenhügel, Schwarzenbergweg 9, 04289 Leipzig, Eintritt 15 Euro

Von Anita Kecke