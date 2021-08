Leipzig

Der Empfang der Leipziger und weiterer sächsischer Olympiateilnehmer inklusive des Olympiaballs soll an diesem Freitag das größte gesellschaftliche Ereignis in der Stadt seit Beginn der Pandemie werden. Bevor Oberbürgermeister Burkhard Jung kurz nach 19 Uhr die mehr als 400 Gäste in der Kongreßhalle begrüßen wird, ist ein kurzweiliges „Erwärmungsprogramm“ geplant.

Schäfer & Hoffmann befragen Olympioniken

Dabei spielt das LVZ-Podcast-Duo Guido Schäfer und Meigl Hoffmann eine wichtige Rolle. Die „Rückfallzieher“ sprechen diesmal nicht in erster Linie über RB und König Fußball, sondern werden ab 17.30 Uhr im Gründergarten des Zoos acht der Leipziger Olympia-Rückkehrer zu ihren Eindrücken befragen, die sie aus Tokio mitgebracht haben. Der Talk wird zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr live auf lvz.de sowie auf Facebook übertragen.

Außerdem am Mikrofon des dynamischen Duos Schäfer & Hoffmann sind die beiden Leipziger Paralympicsstarter Martin Schulz und Tom Wonnemacher kurz vor ihrer Abreise nach Japan sowie einige ehemalige Olympioniken der Stadt. Hier wird es auch wieder ums Thema Fußball gehen.

Von LVZ