Roboterassistierte und navigierte Chirurgie in Sachsen am UKL Am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) wurde das erste Zentrum für roboterassistierte und navigierte Chirurgie in Sachsen gegründet. Das UKL setzt seit Jahren auf den Einsatz moderner Technik im Operationssaal, um die Eingriffe präziser und für Patienten schonender umsetzen zu können. Dafür stehen den Operateuren heute bereits zwei "da Vinci"-Operationsroboter für komplexe operative Eingriffe in der Urologie, Gynäkologie und Chirurgie zur Verfügung. In der Neurochirurgie, der Wirbelsäulen- und Gelenkchirurgie und der Traumatologie ist die navigierte Chirurgie seit langem fest etabliert.

In Kürze wird am UKL ein drittes innovatives Roboter-System innerhalb eines OP-Neubaus eingerichtet. "Mit dem Neubau von drei Operationssälen, die im Jahr 2022 für die Versorgung zu operierender Patienten zur Verfügung stehen, wird eine neue Dimension in der Versorgung unserer Patienten erreicht", beschreibt Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Leipzig.

Stefan Straube/UKL Prof. Jens-Uwe Stolzenburg, Direktor der UKL-Klinik für Urologie und Mitinitiator des neuen Zentrums für roboternavigierte Chirurgie, an einem da Vinci-OP-Roboter