Leipziger Wochenmärkte fallen auch am Donnerstag aus Nach den Absagen am Dienstag und am heutigen Mittwoch kann auch morgen noch kein Wochenmarkt in Leipzig öffnen. Betroffen sind die Märkte in Grünau (WK IV), Lößnig, Paunsdorf, am Torgauer Platz, im Gohlis-Park und in Wiederitzsch. Wie das Markt mitteilt, lassen die Wetterlage, die stark eingeschränkte Infrastruktur und Sicherheitsbedenken keine Durchführung zu. Ob es am Freitag geben wird, soll morgen entschieden werden.