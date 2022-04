Leipzig

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geht es in die finalen Runden – und Schülerin Abigail Nova Campos aus Leipzig ist bereit. An diesem Samstag singt sie in der ersten von vier Liveshows in Köln. Die 18-Jährige kann es kaum erwarten: „Der Nervenkitzel ist schon da. Ich will endlich singen, endlich die Show durchziehen.“ Ihre Familie, die sie nach Kräften unterstützt, wird mit im Studio sitzen.

Befreiung von der Schule

Seit reichlich einer Woche halten sich die elf besten Superstar-Anwärter bereits in der Domstadt auf: Sie singen, arbeiten an den Kostümen und an der Show. Die Proben gehen dann weiter bis zum Finale am 7. Mai. „Von der Schule habe ich eine Befreiung bekommen“, berichtet Abigail, die die 11. Klasse des Robert-Schumann-Gymnasiums in der Demmeringstraße besucht. Ihre Arbeiten schickt sie per Laptop nach Leipzig. In einem Jahr will sie Abitur machen.

Das ist die diesjährige DSDS-Jury: Musikproduzent Toby Gad, Sängerin Ilse Delange und Schlagerstar Florian Silbereisen (von links). Quelle: Matthias Bein, dpa

Abigail hat an sich gearbeitet

Sieben Monate sind vergangen, seit die Kandidatinnen und Kandidaten zur Aufzeichnung der Recall-Shows in Italien waren und „Abi“ sich ihren Platz in den Liveshows erkämpfte. In der langen DSDS-Pause hat die Schülerin an sich gearbeitet, nicht nur gesanglich: „Um Superstar zu sein, muss man an seiner Performance feilen. Das habe ich gemacht, das wird man am Sonnabend sehen. Ich bin jetzt offener und zufriedener, auch mit meinem Körper. Mein Bruder hat mit mir die Klamotten ausgesucht und mich ermutigt, ein bisschen lockerer zu sein und mich nicht so zurückzunehmen.“

Aufgeregt ist Abigail allerdings auch – obwohl man ihr das viel weniger anmerkt als der Konkurrenz. In ihrem jungen Alter konnte sie schon eine Menge Bühnenerfahrung sammeln, trat als Background-Sängerin bei Helene Fischer, Florian Silbereisen, Andrea Berg und André Rieu auf. Seit reichlich drei Jahren lebt die musikbegeisterte Familie in Leipzig, die Eltern stammen aus der Dominikanischen Republik und Chile.

„Ich will diesen Titel und werde ihn bekommen“

Die Stimmung in Köln sei großartig, jeder der Kandidaten würde den anderen den Sieg gönnen, erzählt die Leipzigerin. „Ich fühle mich geehrt, mit so vielen unfassbar talentierten Mitstreitern um den Titel zu kämpfen.“ Viele Medien räumen dem lebensfrohen Energiebündel die besten Chancen ein, DSDS 2022 zu gewinnen, da sie die anderen deutlich in den Schatten stellt. Und genau dazu ist „Abi“ fest entschlossen: „Jetzt ist meine Zeit gekommen. Lange genug habe ich im Schatten großer Künstler im Background gesungen. Das hier wird meine Bühne und ich werde mir den Titel holen, denn ich will Deutschlands neuer Superstar werden. Noch nie habe ich in meinen jungen Jahren auf etwas so gefiebert und gehofft. Ich will diesen Titel und ich werde ihn bekommen.“

Dazu braucht Abigail die Voting-Unterstützung des Publikums. Der Sieger oder die Siegerin erhält einen Plattenvertrag sowie ein Preisgeld von 100 000 Euro. Die Show läuft am 16. April ab 20.15 Uhr bei RTL. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es DSDS 2022 auch im RTL-Livestream auf RTL+ zu sehen.

Sieger 2020 kam aus Delitzsch

Vor zwei Jahren hatte Ramon Kaselowsky aus Zschernitz bei Delitzsch die Show gewonnen, 2016 war Thomas Katrozan aus Leipzig Dritter geworden. Im Jahr 2015 wurde in der Glashalle der Neuen Messe die Halbfinal-Sendung aufgezeichnet – damals noch mit Dieter Bohlen in der Jury.

Von Kerstin Decker