Livestream vom Friedensgebet und Lichtfest in Leipzig

Leipzig

In Leipzig wird am Freitag an die Montagsdemonstration gegen das SED-Regime in der DDR vom 9. Oktober 1989 erinnert.

Das Gedenken beginnt um 17 Uhr mit einem Friedensgebet in der evangelischen Nikolaikirche. Die Predigt hält der Leiter der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Roland Löffler.

Anzeige

Für eine anschließende Rede zur Demokratie wird der Danziger Politologe Basil Kerski erwartet. Das traditionelle Lichtfest am Abend um 19 Uhr wird wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich mit Tausenden Teilnehmern auf dem Augustusplatz gefeiert, sondern mit 250 geladenen Gästen auf dem kleineren Nikolakirchhof.

Die Leipziger Massendemonstration mit rund 70.000 Teilnehmern gilt als entscheidende Wegmarke der friedlichen Revolution.

Im vergangenen Jahr hatten noch mehrere Zehntausend am Lichtfest in Leipzig teilgenommen.

Von LVZ