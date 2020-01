Liveticker: Demonstration in Leipzig gegen Verbot von Indymedia

Leipzig

Vom Bundesverwaltungsgericht bis nach Connewitz soll sich am Sonnabend ein Demonstrationszug durch Leipzig bewegen. Die Teilnehmer wollen damit gegen das Verbot des Portals „linksunten.indymedia.org“ protestieren. Die Polizei will mit einem Großaufgebot für Ruhe und Ordnung sorgen. Im Vorfeld hatten Linksextreme zu Krawallen aufgerufen und bundesweit für die Demonstration geworben. Die Veranstaltung ist von 16.30 bis 21 Uhr angemeldet. LVZ.de begleitet den Demo-Tag in einem Liveticker.

5. Kundgebung "Abschaltung von 'indymedia.org' jetzt!", Veranstalter: Aufbruch Deutschland 2020 i. G, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ca. 30 TeilnehmerInnen, Versammlungsort: Brandstraße, Höhe Nr. 28-30" .

4. Kundgebung "Für ein lebenswertes Leipzig - Internationaler Protesttag zum Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards", Veranstalter: Bürgerinitiative 5Gfrei Leipzig und Umgebung, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ca. 20 TeilnehmerInnen, Versammlungsort: Augustusplatz, Gewandhausseite.

3. Kundgebung "Aktion gegen Speziesismus", Veranstalter: natürliche Person, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ca. 15 TeilnehmerInnen, Versammlungsort: Grimmaische Straße, Höhe Naschmarkt am Löwenbrunnen.







2. Kundgebung "Förderung des offenen Dialogs und Schaffung von Meinungspluralität in Leipzig spricht.", Veranstalter: "Stadt Spricht e.V.", 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, ca. 5 TeilnehmerInnen, Versammlungsort: Kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz .

1. Aufzug "Wir sind alle linksunten: Pressefreiheit verteidigen, den autoritäten Staat angreifen!", Veranstalter: Initiative "Wir sind alle linksunten", 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr, ca. 500 TeilnehmerInnen, Aufzugsroute: Simsonplatz (Sammlung & Auftakt) -> Beethovenstraße -> Harkortstraße -> Riemannstraße -> Karl-Liebknecht-Straße -> Wolfgang-Heinze-Straße -> Herderstraße / Herderpark (Abschluss & Beendigung).



Hier noch einmal der Überblick:



Angemeldet sind neben der Demonstration selbst noch vier Kundgebungen.





LVZ.de berichtet heute im Liveticker von der Demonstration gegen das Verbot von linksunten.indymedia.org.







Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von LVZ