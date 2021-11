Leipzig bereitet sich auf eine Evakuierung vor: Weil in der Wittenberg Straße eine Fliegerbombe entdeckt wurde, müssen am Dienstag etwa 1000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger soll gesprengt werden. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Bombenfund im Leipziger Norden: Nachdem am Montagnachmittag in der Wittenberger Straße ein Blindgänger gefunden wurde, soll der Sprengkörper am Dienstagvormittag vor Ort entschärft werden.. Quelle: LausitzNews.de/Erik-Holm Langhof