Wahl in Leipzig und Sachsen

Wie viele Wahllokale gibt es in Leipzig und wie lange sind sie geöffnet?

Die beiden Wahlkreise sind in 581 Wahlbezirke unterteilt. Diese gliedern sich in 405 Urnenwahlbezirke – das sind die Wahllokale, deren Anschrift jeder mit seiner Wahlbenachrichtigung erhält, sowie 176 Briefwahlbezirke. Die Wahllokale verteilen sich auf insgesamt 147 Gebäude, in denen sich jeweils ein bis sieben Wahlräume befinden. Die Wahllokale sind am 26. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mit 258 Wahlbezirken sind knapp zwei Drittel der Wahllokale barrierefrei. Die Zuteilung der Wahllokale ist so gewählt, dass sie im Schnitt nur 300 Meter von der Wohnadresse des Wählers entfernt sind.