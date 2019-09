Loch im Herzen: St. Georg etabliert neue Behandlung

Leipzig

Am 29. September ist Weltherztag. Anja Wenig und Norbert Klein verbinden mit diesem Tag dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Die 38-jährige Krippenerzieherin war die erste Patientin in Leipzig, die mit einem neuen Verfahren am Herzen behandelt wurde und die seitdem ein besseres Leben führen kann. Und der leitende Oberarzt in der Kardiologie des St. Georg hat diesen Eingriff durchgeführt.

Schlaganfall beim Tauchen

Vor acht Jahren ist es passiert, beim Tauchen, auf den Malediven: Anja Wenig erlitt einen Schlaganfall. Damals wusste sie noch gar nicht, dass dieser Schlaganfall die Ursache für ihren Tauchunfall war. Sie wurde damals in einer Druckkammer behandelt. In den vergangenen drei Jahren bemerkte die Leipzigerin allerdings einen Leistungsabfall: Sie war kurzatmig, hatte Migräne, war dauernd müde.

Wenn sich das Loch im Herz nicht verschließt...

Was war passiert? Viele Menschen haben von Geburt an ein kleines Loch in der Herzscheidewand; bei den meisten wächst es in den ersten Jahren zu, bei etwa 30 Prozent verschließt sich diese Lücke zwischen dem rechten und linken Vorhof jedoch nicht. Mediziner sprechen vom Persistierenden Foramen Ovale (PFO). Oft merkt man das gar nicht, und es gibt keine Probleme. Aber: Mit dem Blut, das in bestimmten Situationen von der rechten in die linke Kammer fließt, kann auch ein Blutgerinnsel in die linken Herzhöhlen und von dort ins Gehirn gelangen. Oder eine Gasblase, wie bei Anja Wenig während des Tauchens. Das kann einen Schlaganfall auslösen.

Standardverfahren ist nicht für alle Patienten die beste Lösung

Patienten, bei denen das Loch im Herz nachweislicher Auslöser eines Schlaganfalls war, wird heute normalerweise so geholfen: Über die Leistenvene wird ein System mit zwei winzigen Deckeln bis ans Herz geschoben, die alles dichtmachen. Ein Standardeingriff – auch für Norbert Klein am St. Georg. Nun gibt es aber Patienten mit einer speziellen Anatomie (etwa einem sehr lang gezogenen Loch im Herzen) oder mit einer Nickelallergie (das Deckelsystem enthält Nickel). Neben allergischen Reaktionen besteht dann die Gefahr, dass das System nicht richtig funktioniert, sich weitere Gerinnsel bilden oder die Deckel auf die Schlagader drücken.

Professor aus den USA begleitete den ersten Eingriff

Anja Wenig ist so eine Patientin. Deshalb suchte Norbert Klein den Rat eines Experten aus den USA: Anthony Nobles, Medizin-Professor aus Kalifornien. Der hat eine Methode erfunden, bei der das Loch in der Herzscheidewand – ebenfalls mit Zugang über die Leiste – mit ein paar Kniffen zugenäht wird. „Noble-Stitch“ nennt sich das nach ihm benannte Verfahren. Vor zwei Wochen kam Nobles ans St. Georg und leitete Norbert Klein bei seinem ersten Eingriff dieser Art an. In Leipzig war es die erste Behandlung mit dieser Methode; in Deutschland ist sie erst seit diesem Jahr möglich und auch erst wenige Male angewandt worden.

Nächste Eingriffe werden schon geplant

Das Ergebnis: Anja Wenig konnte einen Tag später wieder nach Hause entlassen werden. „Ich bin nicht mehr ständig müde, die Migräne ist weg“, freut sie sich und ist dem Team am St. Georg sehr dankbar. Auch Norbert Klein ist zufrieden mit seiner Patientin. Und damit, dass er einen weiteren innovativen Ansatz in der Herzbehandlung am städtischen Klinikum etablieren konnte. Die nächsten Noble-Stitch-Eingriffe werden schon geplant. Trotzdem bleibe es bei den meisten Patienten, denen ein Loch in der Herzscheidewand verschlossen wird, bei der bisherigen Methode.

Von Björn Meine