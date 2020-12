Lockdown – Leipziger City-Verein übt harsche Kritik

Leipzig

Auf die Ankündigung der sächsischen Staatsregierung, ab dem 14. Dezember mit einem weiteren harten Lockdown gegen die hohen Corona-Infektionszahlen im Freistaat vorgehen zu wollen, hat Thomas Oehme mit großer Sorge und harscher Kritik reagiert. Der Vorsitzende des Vereins City Leipzig Management und Centermanager der Promenaden Hauptbahnhof zeigte sich im Namen seiner Mitstreiter schockiert vom sächsischen Alleingang und befürchtet für viele kleinere Einzelhändler in der Leipziger City jetzt erst recht arge existenzielle Probleme.

„Für viele von uns bis zuletzt ein Strohhalm“

„Wir in Sachsen müssen zwei Wochen früher als alle anderen in Deutschland das Weihnachtsgeschäft beenden. Ausgerechnet das Weihnachtsgeschäft. Auch wenn es bislang nicht gut gelaufen ist: Es war für viele von uns bis zuletzt ein Strohhalm“, sagte Oehme. Viele Ladeninhaber hätten sich entsprechend bevorratet und würden ihre Waren nun nicht mehr los. „Stattdessen werden bald die Supermärkte in den Stadtteilen gestürmt, die darüber an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen dürften.“ Mit effektivem Infektionsschutz habe dies wenig zu tun. Und für die Entwicklung der Leipziger Innenstadt sei der neuerliche Lockdown ein weiterer Tiefschlag.

Anzeige

Thomas Oehme ist Centermanager der Promenaden Hauptbahnhof und Vorsitzender des Vereins City Leipzig. Quelle: André Kempner

Vermisst: die langfristige Anti-Corona-Strategie

Der 43-Jährige hätte sich ein einheitliches Vorgehen aller Bundesländer gewünscht. Es sei grotesk, dass in Sachsen ab Montag verschärfte Maßnahmen gelten, während es „15 Kilometer weiter in Sachsen-Anhalt normales Geschäftsleben gibt“, so Oehme. Er vermisse seitens der föderalen Politik die langfristige, gemeinsame Anti-Corona-Strategie.

„Vielen bleibt nur die Kurzarbeit“

Auch die Promenaden Hauptbahnhof stecken laut dem Centermanager mitten in der Krise. „Warum sollte es bei uns auch besser aussehen? Der Zugverkehr ist doch fast zum Erliegen gekommen.“ Er sei seit 20 Jahren im Einzelhandel tätig, „aber einen derart traurigen Dezember habe ich noch nie erlebt“. Besonders bitter für die Geschäftsleute im Freistaat laut Oehme: Bundesmittel zur Unterstützung der gebeutelten Wirtschaft würden im aktuellen sächsischen Fall nicht zur Verfügung stehen. „Vielen bleibt also nur die Kurzarbeit. Auch psychologisch ein Desaster nach diesem eh schon angespannten Jahr.“ Leipzigs Einzelhandel werde 2021 nicht mehr der alte sein.

Von Dominic Welters