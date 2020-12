Halle/Brehna

Ein Meer von Düften liegt in der Luft. In der Parfümerie Tauschel in Halle werden die Kunden an mehreren Tischen in gebührendem Abstand beraten. Ingrid Tauschel hat ihre Mitarbeiter mit stilvollen Masken ausgestattet. „Wir wollen eine Wohlfühloase sein – auch jetzt, in diesen schwierigen Zeiten“, sagt die Chefin des Traditionsgeschäfts in der halleschen City. Auf die Frage, ob sie in der nächsten Woche mit mehr Kundschaft rechnet, antwortet die Geschäftsfrau: „Ich denke, die meisten Sachsen werden vernünftig sein und zu Hause bleiben.“ Ob mit oder ohne zusätzliche Kunden aus dem Leipziger Raum werde der Andrang so kurz vor dem Fest nicht so groß sein wie in den Vorjahren. Ihre Gedanken seien aber bei Geschäftsfreunden in Leipzig. „Der Lockdown trifft sie und andere Händler in Sachsen bitter. Weihnachten ist für uns alle die umsatzstärkste Zeit.“

In Halles Zentrum sind weniger Menschen als sonst

„Außer den Pendlern, die ohnehin in Halle und Umgebung arbeiten, werden wir nicht zusätzliche Kundschaft in der Innenstadt sehen.“ Davon geht Wolfgang Fleischer von der City-Gemeinschaft Halle aus, ein Interessenverband von Handels- und Gewerbebetrieben. „Und wünschenswert ist das ohnehin nicht. In harten Zeiten wie diesen sollten alle etwas mehr Vernunft an den Tag legen.“ Mit Corona sei nicht zu spaßen. Weil der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz weggefallen ist und auch so weniger Menschen ins Zentrum der Händelstadt kommen, verzeichnen laut Fleischer die Geschäfte bislang Umsatzeinbrüche zwischen 30 und 40 Prozent.

Im Fashion Outletcenter in Brehna an der Landesgrenze zu Sachsen will man sich nur ungern zum Thema äußern. „Als bekannt wurde, dass Sachsen wegen hoher Infektionszahlen das öffentliche Leben radikal einschränkt, haben wir sofort reagiert“, sagt Sprecherin Sarah Kollmann. Das Center stoppte Radio-Werbung in Sachsen und entfernte Plakate an Bushaltestellen im Raum Leipzig. Man wolle nicht als Nutznießer dastehen, nur weil andere dicht machen müssen.

Auf möglichen Andrang ist man aber eingestellt

Mit großem Ansturm aus dem benachbarten Bundesland rechne sie ab Montag nicht, meint eine Verkäuferin, die im Outletcenter Herrenunterwäsche eines namhaften Herstellers sortiert. Im Damen-Modegeschäft daneben hebt die Verkäufern auf die Frage hin, ob sie einen Kundenansturm erwartet, die Hände. Wünschenswert sei das nicht. Aber das Center sei auf alles eingestellt. In den Ladenstraßen gebe es ein Einbahnstraßensystem. Und zusätzliche Kräfte würde kontrollieren, ob die Maskenpflicht eingehalten wird.

Die Keramikscheune in Spickendorf ( Saalekreis) ist komplett im Weihnachtsmodus. Es duftet nach Glühwein. Weihnachtsmusik erklingt aus allen Räumen. „Das Geschäft läuft bisher gut“, meint Inhaber Harry Häder. Allerdings: Die Gaststätte, die ein Großteil des Geschäftes ausmacht, muss geschlossen bleiben. Lediglich an einem Stand unter freiem Himmel gibt es Bratwurst und Glühwein – und selbstgekochte Kartoffelsuppe, allerdings nur zum Mitnehmen. Mit Sorge schaut der Chef auf die kommende Woche. Die Sachsen machten nicht nur mehr als die Hälfte aller Kunden aus, sie seien auch die kauffreudigeren. „Der Lockdown in Sachsen trifft deshalb auch uns.“

