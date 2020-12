Lockdown in Sachsens Schulen – Piwarz: Keine leichte Entscheidung

Dresden

Aufgrund der inzwischen dramatischen Corona-Infektionslage in Sachsen werden ab kommenden Montag (14. Dezember) auch alle Schulen, Horte und Kindertagesstätten im Freistaat geschlossen. Das gab Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag bekannt. Lediglich im Notfall soll es weiterhin Betreuungsmöglichkeiten geben.

Somit bleiben Kinder und Jugendliche bereits eine Woche vor den ohnehin vorgezogenen Weihnachtsferien (ab 21. Dezember) zu Hause und sollen dort eigenständig Aufgaben für den Unterricht erledigen. Selbiges gilt auch für die erste Woche nach den Ferien im neuen Jahr. Die Schulschließungen dauern vorerst bis zum 11. Januar.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir alle wissen, dass erfolgreiche Bildungsprozesse die persönliche Interaktion erfordern“, ergänzte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) am Dienstag. Der Unionspolitiker bat die Schulen, die häusliche Lernzeit in den kommenden Tagen vorzubereiten. „Bitte nutzen sie die verbleibenden Tage, um verbindliche Kommunikationswege mit Schülern und Eltern zu organisieren“, so der Minister. Lehrer sollten Aufgaben und Materialien zur weiteren Vermittlung des Unterrichtsstoffes zur Verfügung stellen und über geeignete Kanäle an die Schüler verteilen.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Zulieferungen digital oder analog

Ähnlich wie im Frühjahr beim ersten Lockdown werde die Kommunikation in der häuslichen Lernzeit über digitale Wege geführt. Nach zum Teil erheblichen Problemen im März und April wurden die Kapazitäten zuletzt ausgebaut und zum Teil auch Laptops an Schüler ausgegeben, die keine eigenen hatten. In Fällen, in denen der digitale Weg aber beispielsweise aufgrund fehlenden Breitband-Ausbaus immer noch nicht möglich ist, soll die Zulieferung weiter analog sicher gestellt werden, hieß es aus dem Kultusministerium. Lehrer werden ihren Schülern dann Hausaufgaben vorbeibringen oder zuschicken, so ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage.

Sachsens Kultusminister gab sich am Dienstag optimistisch, dass die Bildungseinrichtungen im kommenden Jahr wieder öffnen können. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Schulen ab dem 11. Januar möglichst vollumfänglich wieder im Präsenzunterricht arbeiten können“, so Piwarz.

GEW : Regierung hat zu lange gewartet

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft machte am Dienstag Sachsens Landesregierung für den nun notwendigen erneuten Lockdown im Bildungssystem mitverantwortlich: „Die Staatsregierung hat trotz der deutlichen Warnsignale in den letzten Wochen sehr lange gewartet, weitere Schritte auch an Schulen und Kitas zur Eindämmung der Infektionszahlen zu gehen. Wir hatten uns gewünscht, dass viel eher reagiert wird. Dann wären die Einschnitte zwar früher, aber wohl deutlich gemäßigter ausgefallen“, sagte die GEW-Vorsitzende Uschi Kruse am Dienstag. Die Schließung der Einrichtungen sei nun für Kinder und Jugendliche, aber auch für alle Pädagogen, die sich sehr engagiert haben, höchst bedauerlich und hart.

GEW-Vorsitzende Uschi Kruse. Quelle: dpa

„Angesichts der dramatischen Situation in Sachsen und auch in den Bildungseinrichtungen sind die jetzt ergriffenen Maßnahmen allerdings unvermeidlich und richtig“, so Kruse weiter. Die harten Einschnitte jetzt zeigten aber auch, dass es eine langfristige Perspektive über den 11. Januar hinaus bedürfe, wie mit dem Corona-Virus in Schulen umzugehen ist, so die GEW-Vorsitzende weiter. „Zu weit gehende Versprechungen oder Agieren auf zu kurze Sicht sind nicht die richtigen Wege. Es gibt verschiedene Szenarien, auf die man sich vorbereiten kann.”

Von Matthias Puppe