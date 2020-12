Lockdown mit Weihnachtsbaum – so läuft der Verkauf in Leipzig

Leipzig

Bis zum Weihnachtsfest sind es nur noch wenige Tage – muss man jetzt schnell sein, um nicht ohne Baum zu feiern? Wie groß ist der Andrang? Außerdem: Soll ein Klassiker ins Haus oder was Ausgefalleneres? Und was kosten die Bäume in diesem Jahr?

Rotfichten aus Dänemark am Cottaweg

Der Däne Sören Knudsen bietet am Cottaweg Nordmanntannen und Rotfichten an. Quelle: Kempner

Alle Jahre wieder begrüßt ein riesiger Weihnachtsmann die Kunden am Kleinmesseplatz Cottaweg. Die Bäume stehen dort in Reih und Glied. Als wenn sie sagen wollten: Auf uns ist Verlass – schließlich sind wir das bekannteste Symbol des Weihnachtsfestes. Verlass ist auch auf Sören Knudsen. Schon seit 30 Jahren verkauft der Däne Nordmanntannen und Rotfichten. „Sie stammen aus Padborg, dem dänischen Jütland“, erklärt der Fachmann. „Wir haben in Leipzig viele Stammkunden. In diesem Jahr sind sie früher als sonst gekommen.“ Manche wussten nicht, ob Knudsen wegen des Lockdowns überhaupt da ist. Aber er verkauft bis 24. Dezember mittags. Die meisten Kunden seiner Kunden kaufen Nordmanntannen. Ihre Preise liegen zwischen 10 und 120 Euro. Was die Größe betrifft, ist für jeden Raum etwas dabei. Stattliche fünf Meter hoch sind die Tannen, die an einem Geländer lehnen. In wenigen Tagen werden sie ein Wohnhaus schmücken. „Alle Mieter haben zusammengelegt“, so Knudsen.

Musik beim Baumkauf in Gohlis

Marie Haacks und David Meißner sorgen neben dem Verkauf an der Friedenskirche in Gohlis für Unterhaltung. Quelle: Kempner

Am Platz hinter der Gohliser Friedenskirche erklingen Weihnachtslieder und es duftet ein bisschen nach Fichtennadelbad. Hier werden gerade Blaufichten und Nordmanntannen abgeladen. Noch vor Kurzem wuchsen sie auf Flächen der Sächsischen Christbaum GbR in Zschernitz. „Gefühlt haben die Leute früher angefangen sich einzudecken, sie dachten, der Kauf fällt aus“,berichtet Inhaber Ulrich Haberland. „Doch wir sind bis 24. Dezember, 13 Uhr, da.“ Kostenpunkt hier: 12 bis 39 Euro. „Die Gohliser holen sich auch Reisig zum Basteln“, erzählen Marie Haacks und David Meißner. Während die Kunden in aller Ruhe wählen, stimmt das Liebespaar („Wir haben uns vor Jahren beim Verkaufen kennengelernt“) auch musikalisch auf das Fest ein. David schreibt Weihnachtslieder. Manchmal holen Nachbarn ihre Instrumente und spielen mit.

Colorado- und Koreatannen am Völkerschlachtdenkmal

Jens Bansemer verkauft Nordmanntannen am Völkerschlachtdenkmal. Quelle: Kempner

Am Völkerschlachtdenkmal hat das Christbaumland Zwenkau den Garanten für duftende Feste im Angebot: Die Coloradotanne. Der ausladende Baum hat schon viele Fans, erzählt Jens Bansemer. Schmaler ist die Koreatanne – auch sie findet viele Liebhaber. Es kommt eben ganz auf die Zimmergröße an. Überwiegend gefragt seien jedoch Nordmanntannen (Preise von 10 Euro bis 48 Euro), sagt Bansemer. „In diesem Jahr kommen mehr Kunden in der Woche – ist die Nachfrage groß, können wir Bäume auch noch frisch einschlagen“, verspricht der Verkäufer, der bis zum Mittag des 23. Dezember anbietet.

Nordmanntannen am Leuschnerplatz

Hans-Jürgen Lehmann verkauft am Leuschnerplatz dänische Nordmanntannen. Quelle: Kempner

„Die Leipziger sind in Weihnachtsbaumkauflaune“ findet auch Hans-Jürgen Lehmann, der am Leuschnerplatz dänische Nordmanntannen bereit hält. „Schön, dass Sie wieder da sind“, wird er von den Stammkunden begrüßt. Jungen Leuten gibt er Tipps zur richtigen Pflege: „Nadeln immer mal mit Wasser besprühen“, rät der Eutritzscher, der seine Bäume bis zum 23. Dezember anbietet. Preis: 9,95 bis 45 Euro.

Von Ingrid Hildebrandt